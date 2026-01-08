Jujuy participará en la Fitur de España a fines de mes

Jujuy integrará la comitiva de más de 70 empresarios del sector privado y representantes provinciales que viajará a la feria turística más importante del año, para realizar acciones de promoción y avanzar en acuerdos e inversiones.

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, que preside el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), liderará la delegación de la Argentina que participará en Madrid de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, junto al embajador en España, Wenceslao Bunge Saraviacon, y con la presencia de más de 70 empresas turísticas, representantes provinciales del área y 21 destinos del país.

Mediante su posicionamiento como destino estratégico para el mercado español y europeo con el lema Argentina. Freedom Lives Here (Argentina. La libertad vive aquí), la campaña de Visit Argentina busca avanzar en la promoción de los destinos nacionales para atraer a visitantes internacionales a nuestro país y concretar acuerdos e inversiones.

La oferta turística de Jujuy y del país en la feria se posicionará como diversa, moderna y competitiva, no solo por sus atractivos naturales y culturales, sino también gracias a los avances estructurales como la modernización tecnológica del sector, la incorporación de innovación e inteligencia artificial y la consolidación de alianzas estratégicas con actores claves de la industria.

Fitur es la feria de turismo internacional más importante del año y la de mayor relevancia para el mercado español-europeo. Se trata de un espacio estratégico donde se reúnen los sectores públicos (autoridades nacionales, provinciales y locales) y privado (operadores turísticos, agencias de viaje, prestadores de servicios turísticos y aerolíneas) de Argentina y del mundo.

La feria se realizará en el predio de Ifema, del 21 al 25 próximos, con México como país socio. Visit Argentina ampliará su presencia con un stand de más de 500 m² y una proyección de 4.000 reuniones de trabajo.

Habrá tres días exclusivos para profesionales de turismo (miércoles a viernes) y abrirá sus puertas al público general durante el fin de semana del 24 y 25. La edición 2025 de Fitur convocó a más de 150.000 profesionales de 156 países.