22°
9 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
regional
Global Game Jam
san Luis
boxeo
Bolivia
ENTREVISTA JUAN CABRERA
robos
Frente Jujuy Crece
Supercopa de España
PRIMERA NACIONAL
regional
Global Game Jam
san Luis
boxeo
Bolivia
ENTREVISTA JUAN CABRERA
robos
Frente Jujuy Crece
Supercopa de España

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
TURISMO

Calendario de feriados 2026: fechas para planificar el año

Prácticamente habrá un fin de semana largo por mes.

Jueves, 08 de enero de 2026 17:56
INCREÍBLE | LAS YUNGAS SON IDEALES PARA VISITAR DESPUÉS DE LA TEMPORADA ESTIVAL.

El Gobierno nacional definió los feriados inamovibles, trasladables y tres días no laborables con fines turísticos para este año, una herramienta clave que favorecerá la movilidad turística, con impacto positivo en las economías regionales y en la actividad hotelera y gastronómica.

La Nación oficializó el calendario de feriados 2026, que incluye feriados inamovibles, trasladables y los denominados días no laborables con fines turísticos, conocidos como "puentes", pensados para incentivar el turismo interno y facilitar la planificación anticipada.

Mediante Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, se establecieron tres días no laborables con fines turísticos para este año: 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre.

El calendario completo de feriados 2026 es una herramienta estratégica tanto para los viajeros como para el sector turístico, que podrá anticipar propuestas, promociones y servicios de acuerdo con la demanda prevista.

Estas son las fechas de feriados y días no laborables contempladas en el calendario oficial del 2026:

Enero: 1, Año Nuevo (feriado inamovible). Febrero: 16 y 17, carnaval (feriados inamovibles). Marzo: 23, día no laborable con fines turísticos; 24, Día Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia (feriado inamovible). Abril: 2, Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable); y 3, Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: 1, Día del trabajador (feriado inamovible); y 25, Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible). Junio: 15, Paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable); y 20, Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio: 9, Día de la Independencia (feriado inamovible); y 10, día no laborable con fines turísticos. Agosto: 17, Paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable). Octubre, 12, Día del Respeto a la diversidad cultural (feriado trasladable).

Noviembre: 23, Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable). Diciembre: 7, Día no laborable con fines turísticos; 8, Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible); y 25, Navidad (feriado inamovible).

Con estos datos los jujeños ya pueden programarse para viajar todo el año.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD