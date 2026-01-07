19°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Tilcara

Décimo Encuentro Nacional de Mujeres Artistas Jallalla Warmi

La convocante actividad está incluida en la programación oficial del Enero Tilcareño. Del país y el extranjero, son 150 participantes que buscan fomentar un espacio en festivales.

Miércoles, 07 de enero de 2026 07:53
JALLALLA WARMI | ESTE VIERNES DARÁ INICIO EL 10° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES ARTISTAS EN TILCARA.

Desde el viernes al domingo, en Tilcara se desarrollará el 10° Encuentro Nacional de Mujeres Artistas Jallalla Warmi, actividad incluida en la programación oficial del Enero Tilcareño.

Alrededor de 150 mujeres de todo el país y del extranjero se darán cita para desplegar su arte y compartirlo con la comunidad.

Es una iniciativa que nació en 2016, ideado por las cantantes Cristina Paredes y Micaela Chauque para fomentar un espacio dentro de las grillas de festivales para las mujeres.

El multifacético evento realizará su apertura el sábado a las 10, en la Asociación Amigos de Tilcara con talleres de cocina por Pankarita y July, integrantes de Comadres cocineras organizadas; luego Taller Gestalt y Performance por la licenciada María Eugenia Campos y el taller De Cantar la Copla con Nadia Larcher, cuya participación es gracias al Inamu (Instituto Nacional de la Música).

En tanto que a las 21, en la sala “Barbarita Cruz” del Capec (Centro Andino para la Educación y la Cultura) será el Concierto “10 años del Encuentro Nacional de Mujeres Artistas Jallalla Warmi”, con entrada general.

El domingo en la plaza Alvarez Prado, a las 11 con la participación de Bandas de Sikuris, Anateras y Agrupación de coplera, se habilitará un escenario para las artistas.

Luego a las 17, se realizará un pasa‑ calle musical. Desde las 18, continuará en el escenario “Germán Walter Churqui Choquevilca” del Tinglado Municipal.

Las artistas participantes Artes plásticas y visuales: Gabytarte; Ivana Ortega; Noe Vazquez; Las Señoras; La Ede; More (Morena Alcaino); Antonela Quintana, Mariana Quiroga Mendiola; Florencia Soledad Gonzalez; Dani Avilés; Pascale Poulin; Mulli; Pato Medina; Miriam Mellao; Karina Giart; colectivo de Mujeres Bordadoras- Córdoba; Fabi Oviedo; Liliana Martino; Ríos de deseos (Muestra colectiva); Elva Mercedes; Zoe Ayelen Gutiérrez; Ariart; Flaca (Josefina Jarma); Danna Chara, Elizabeth Ivana Ortega. Artesanías: María Cecilia Quiroz Chamorro, Blanca Alancay, Jimena Soto, Noelia Vázquez, Marcela Lilian Villareal, Nicole Tyler, Natasha Ejarque Ubalton, Gisela Anahí, Gutiérrez Natalia Abregu, Malka Chanampa. Danza: Duo Choque-Torres (Jujuy- Córdoba), Saya Candelaria (Córdoba), Compañía de danza Arte Argentino - Eternas (BsAs), Ballet Nativa (BsAs), Ñawpa Yupikuna- Kusi Killa (Jujuy), Compañia de danzas Palliris (BsAs), La Creciente (Jujuy), Ballet Jujuy Coya(Jujuy), Nicole Tyler (Córdoba). Músicas: Warminaka Sikuri; Ámbar Mica; Killari; Voz del Zenta; Maria Mendoza; Fabiana Romero; Gaby Orgas Y Mailen, La Violetera; Mar de Infancias; Adriana Mejías, Agrupación cultural Virgen de la Candelaria- bloque Saya; NIña Orgánica; Paula Marzano; Suyay Trío; Andrea Mamondes, Red de Músicas de Jujuy; Abya Yala - Malca Mercado ; A remo duo; Creadoras (Itati , Victoria Cataldi y Nora Benaglia); Lataty; Karina Guanca; Cecilia Gauna; Lolas - Performance audiovisual; Cecilia Paliza; Lisa, Nadia Larcher; Brenda Mamani; Anuk Paredes, Cristina Paredes; Micaela Chauque. El arte del Encuentro fue realizado por la artista Lorena Franco, versión digital y otro tejido a mano que será expuesto durante el encuentro.

 

