Violó una restricción perimetral, atacó a su exmujer y su novio

Un joven de 28 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de irrumpir en la vivienda de su expareja y atacar al novio de ésta.

El hecho se registró ayer alrededor de las 9, en un inmueble del barrio 19 de Abril de la ciudad de Perico.

En esas circunstancias, los efectivos del sistema de emergencias 911 recepcionaron el llamado de alerta, sobre un hecho de violencia de género en progreso.

De inmediato personal de la Subcomisaría de La Posta de la ciudad de Perico se dirigió a la vivienda donde, el hombre se había presentado, quien luego de destrozar casi todos los muebles, atacó a golpes a la pareja.

La rápida intervención de los efectivos policiales, permitió la aprehensión del irascible sujeto, quien fue trasladado a la sede policial, luego de remitir las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Los efectivos, una vez que lo identificaron, cayeron en cuenta que sobre el joven de 28 años pesaba una medida de restricción perimetral de prohibición de acercamiento y varias denuncias por violencia de género.

Las víctimas fueron invitadas a realizar la denuncia penal en contra del violento sujeto y una cumplida esa formalidad, el protagonista fue imputado por lesiones leves, amenazas coactivas en contexto de violencia de género y esta jornada se realizará la audiencia imputativa, donde conocerá causa de imputación y deberá designar abogado defensor.

Por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Subcomisaría del barrio periqueño de la Posta, quienes realizaron trabajos socioambientales, para establecer si el inculpado atacó en otras oportunidades a su expareja.