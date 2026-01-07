Hallaron 112,5 kilos de marihuana en un auto

Efectivos de la Gendarmería Nacional junto a funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) secuestraron 112,5 kilos de marihuana que se encontraban ocultos en el doble fondo de un auto.

El procedimiento se desarrolló en el control migratorio de la localidad misionera de Bernardo de Irigoyen, en la frontera seca con Brasil. Los dos hombres que iban a bordo del rodado se dieron a la fuga corriendo en dirección al vecino país.

La incautación de la droga ocurrió durante los controles preventivos en la frontera, cuando días pasados llegó hasta el lugar un auto Chevrolet Spin en el cual circulaban dos sujetos.

Ante la solicitud del personal del Arca, los ocupantes frenaron su desplazamiento y se bajaron del rodado. Luego, al ser consultados por el itinerario brindaron respuestas contradictorias, ya que dijeron que venían desde Foz de Iguazú y se dirigían a la ciudad de Camboriú, ambas en Brasil, trayecto que no coincidía con la ruta efectivamente realizada.

Esas inconsistencias despertaron sospechas y motivaron que el personal de la Dirección General de Aduanas profundizara la inspección del rodado. En ese contexto, los ocupantes bajaron del vehículo para presentar la documentación y aprovecharon para escapar corriendo del puesto fronterizo en dirección al vecino país.

Tras la fuga, se activó un operativo conjunto entre fuerzas argentinas y brasileñas para intentar localizar a los sospechosos, cuya identidad y nacionalidad no lograron ser establecidas hasta el momento.

Al mismo tiempo, al continuar con la requisa del automóvil los agentes detectaron la existencia de doble fondos donde estaban ocultos 188 paquetes de marihuana. Después fue el momento de pesarlos, que arrojaron el total de 112 kilos 571 gramos.

Por último, la droga, el vehículo y toda la documentación hallada fueron secuestrados y puestos a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, Misiones, que interviene en la causa.