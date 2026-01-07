Guía urbana para aprovechar el tiempo libre en esta capital

Las familias y los visitantes a esta ciudad, disponen de múltiples y atractivas propuestas para disfrutar del verano y aprovechar de la mejor manera el tiempo libre en estas vacaciones.

La Asociación de Guías realiza visitas guiadas por el Centro histórico partiendo desde la plaza Belgrano, los lunes, martes y jueves desde las 20, y los sábados a las 11 y 12; contacto 388 4795101; y el Circuito del arte, todos los días desde las 16, contacto 388 4411891.

También se puede visitar el Parque botánico municipal "Barón María Schuell" de lunes a domingo entre las 9 y 17; las Termas de Reyes; Los coaties eco parque, de martes a domingo de 9 a 19, contacto 388 4106983; y La maroma, que ofrece cabalgatas para todas las edades, contacto 388 4880682.

En el Mercado 6 de Agosto el fin de semana se hace los Viernes culturales entre las 21 y 0; el enoturismo también tiene su lugar, visitando la Bodega Antropo Wines, en Altos de la Viña los martes a viernes de 10 a 13 y de 15.30 a 21; y los sábados y domingos de 16.30 a 21.

El Paseo de los artesanos es también una linda opción, todos los días de 9 a 13 y de 17 a 21; para salir de noche están las peñas en Salta 911, Güemes 759, Ramírez de Velazco 253, Necochea 154, Independencia 553 y San Martín 647.

Otro recorrido que se puede hacer es por lo museos, el Cabildo de Jujuy (Belgrano 493), martes a domingo de 9 a 19; Museo Histórico Provincial (Lavalle 256), martes a viernes de 8 a 19 y sábado, domingo y feriado de 9 a 19; y Museo de bellas artes (Urquiza 410), de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30.

Otro circuito es el Parque lineal Xibi Xibi y el Ecomuseo - Leyendas urbanas en el cementerio El Salvador, miércoles y viernes a las 19.30, reservas al 388 4411891.