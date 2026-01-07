Entró a robar y apuñaló al hombre dueño de casa

Un hombre de 30 años fue detenido, luego de ingresar a una vivienda por el techo con intenciones de robo y fue sorprendido por el propietario, a quien lo agredió con un arma blanca.

El hecho se registró la madrugada del domingo pasado en una vivienda del barrio Belgrano de la capital jujeña.

En esas circunstancias recibieron el alerta sobre un ilícito en un domicilio de la calle Lugones, donde el malviviente le habría ocasionado una herida cortante a la víctima antes de emprender la huida, lo que motivó un inmediato despliegue cerrojo.

El sujeto intentó escapar trepando por los techos, lo que dio lugar a una intensa persecución a pie que culminó en un terreno baldío de la Avenida 1 de Mayo. Allí, a pesar de que el hombre se tornó extremadamente agresivo y opuso una férrea resistencia, los efectivos aplicaron las técnicas de reducción necesarias para controlar la situación con éxito.