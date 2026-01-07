Asesinaron de un tiro en la cabeza a un adolescente

El cuerpo de Yair Thiago González, de 16 años, fue hallado el 2 de enero, junto al alambrado que delimita la cancha de fútbol del Club Infantil Libertad, en el barrio de Bella Vista Oeste, Rosario. El descubrimiento estuvo a cargo del portero de la institución, quien alertó a las autoridades al encontrar el cadáver. Finalmente, su identidad se confirmó este lunes y se conoció que el joven ya había sido amenazado de muerte anteriormente.

En las primeras horas, informes policiales preliminares dejaron abierta la posibilidad de que González hubiera sufrido golpes en el rostro, pero la autopsia oficial remitida al equipo forense despejó esas dudas y confirmó que la causa de muerte fue provocada por disparos en el cráneo. Actualmente, la Fiscalía continúa con peritajes forenses y revisa en detalle el material captado por cámaras de seguridad públicas y privadas, incluidas imágenes de domos de 360 grados que monitorean el predio del club.

El historial de violencia que rodeaba a González se remonta a un año antes del brutal desenlace, puesto que el adolescente había sido blanco de amenazas y ataques armados perpetrados por la banda conocida como Los Menores, que opera en la zona de Parque Oeste.

El 1 de noviembre de 2024, Bruno Ayala, condenado meses después a ocho años de prisión, le disparó en las piernas mientras compartía una bebida con amigos en la vía pública. Dos días después, Ayala volvió a buscarlo y le efectuó nuevos disparos con una pistola de 9 milímetros y González logró salir ileso del ataque.