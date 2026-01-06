Cortes programados de agua en Alto Comedero y Tilcara

Agua Potable de Jujuy comunicó que este martes 6 de enero se realizarán intervenciones de emergencia en Tilcara y en San Salvador de Jujuy, lo que afectará el suministro normal de agua en ambas localidades.

En Tilcara, se detectó una rotura en la cañería de impulsión (PVC 110) que conecta el bombeo Florida con el centro de la ciudad. Por este motivo, se realizará una reparación urgente que provocará un corte total del servicio en la zona centro entre las 08 y las 11.

Por otro lado, en Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, se trabajará en la intersección de Avenida Pachamama y Manzana 14 debido a una rotura en un acueducto de 200 mm. La intervención se llevará a cabo de 09 a 13 y generará baja presión en los siguientes sectores:

18 Hectáreas

30 Hectáreas

150 Hectáreas

192 Viviendas

La empresa pidió a los usuarios de las zonas afectadas que tomen los recaudos necesarios y hagan un uso racional del agua almacenada hasta que se normalice el servicio.