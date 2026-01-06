Secuestraron más de 11 mil dólares falsos, dos detenidas

Efectivos de Gendarmería Nacional de la ciudad de Libertador General San Martín, dependientes del Escuadrón 60 "San Pedro", secuestraron 11mil dólares falsos y por el hecho demoraron a dos mujeres.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, en un tramo de la ruta nacional Nº34, a la altura del río Zora, departamento de Ledesma, cuando los efectivos realizaban un operativo de prevención vial.

En esas circunstancias controlaron un vehículo que funcionaba como remís, proveniente desde la localidad salteña de Pichanal y que se dirigía a la ciudad de Libertador General San Martín.

Los gendarmes observaron durante la inspección de documentos, anomalías en la vestimenta de dos pasajeras y ante la sospecha de estar ante un hecho ilícito, se solicitó la intervención de la Fiscalía Federal Única de la provincia, quienes autorizaron una requisa minuciosa sobre las involucradas.

Los funcionarios hallaron adheridos a sus cuerpos fajos con billetes ocultos bajo sus prendas de vestir y no pudieron justificar su procedencia.

Peritos de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza nacional, confirmaron que se trataba del traslado de 11.600 U$S, que luego de ser analizados, cayeron en cuenta que se trataba de billetes apócrifos.

Durante la identificación, una de las ciudadanas resultó que se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de la provincia de Salta, lo que agravó su situación procesal.

Ambas quedaron supeditadas a la causa por disposición del Juzgado Federal de la provincia.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los investigadores sostienen que la droga habría ingresado por pasos no habilitados desde Bolivia y tenía como destino, la provincia de Buenos Aires.