Se inicia "Sentí Palpalá" con un especial de Reyes Magos

Con el objetivo de fomentar el encuentro familiar y brindar opciones recreativas accesibles durante las vacaciones, la Municipalidad de Palpalá presentó oficialmente el programa "Sentí Palpalá" Modo Verano 2026. La iniciativa contará con tres grandes eventos temáticos, comenzando este domingo 11 de enero a partir de las 16.

La primera jornada estará dedicada íntegramente a los más pequeños bajo la temática de especial Reyes Magos. El Predio de las Aguas Danzantes se transformará en un parque de diversiones en esta primera jornada que contará con shows en vivo, sorteos, juegos gratuitos, castillos inflables, cama elástica y transporte urbano sin costo para menores de 12 años. En caso de lluvia, el evento se realizará en el Estadio Olímpico Municipal.

CHICOS Y GRANDES | ASISTIERON A LA ÚLTIMA EDICIÓN DE “SENTÍ PALPALÁ” EN INVIERNO (FOTO ARCHIVO).

La propuesta consiste en tres domingos consecutivos de encuentro, cultura y recreación para toda la familia:. La siguiente jornada será el 18 de enero también desde las 16 con el especial Música Tropical y el 25 de enero será el especial Carnaval. En este marco la propuesta está pensada para promover la participación de las familias y el disfrute del verano en la ciudad siderúrgica.

Especial Reyes Magos

El evento dedicado a los Reyes Magos contará con una amplia variedad de actividades para todas las edades. Entre las propuestas más destacadas se realizarán sorteos con importantes premios, entre ellos tablets y televisores, además de sorteos sorpresa. Desde la organización del Ejecutivo municipal, recalcaron la importancia de que los sorteos serán presenciales: los números se entregarán a los asistentes a partir de las 16 y los premios se otorgarán en el mismo lugar, para así garantizar la transparencia y participación directa del público, para que todos tengan la misma oportunidad de ganar un obsequio.

PINTACARITA PARA NIÑOS

Asimismo, los niños podrán disfrutar de juegos recreativos durante toda la jornada, como pintacaritas, espectáculos de payasos y shows de magia, sumando propuestas lúdicas y artísticas que enriquecen la experiencia. Los juegos habituales del predio, como peloteros y camas elásticas, serán completamente gratuitos en el horario de 17 a 18.

Con el objetivo de facilitar la concurrencia y el acceso de las familias, la Municipalidad dispuso que el transporte urbano sea gratuito para niños hasta los 12 años, de 15 a 21, además de refuerzos en la frecuencia de los colectivos, garantizando una mejor prestación del servicio.

JUEGOS RECREATIVOS

En caso de condiciones climáticas adversas, el evento será trasladado al Estadio Olímpico Municipal, asegurando su normal desarrollo.

De esta manera, la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola continúa fortaleciendo propuestas gratuitas orientadas a acompañar a las familias, promover el esparcimiento y generar espacios de encuentro durante el verano.

Reyes Digitales

La Municipalidad de Palpalá organizó otra propuesta para los niños de la ciudad. Es por ello que invita a participar a los más pequeños a la actividad denominada Reyes Digitales.

La actividad se realiza hoy y se extiende hasta mañana, desde las 17 a 21 en el Punto Digital ubicado en el Centro Cívico (avenida Río de la Plata s/n). La misma contará con proyección de películas, consola de videojuegos y la habilitación de la sala de gabinete para realizar tarjetas digitales para los Reyes Magos.

"Pokemanía 2026"

La Municipalidad de Palpalá informó que el domingo 25 de enero de 2026, se llevará a cabo el evento temático Pokémon llamado "Pokemanía 2026".

El encuentro se desarrollará en el salón del Hotel Casino San Martín, desde las 15 hasta las 21. Entre las actividades programadas se encuentran: concurso de dibujo, concurso de cosplay, desfile de outfit, torneos de juegos móviles y consolas, así como puestos dedicados a emprendedores locales.