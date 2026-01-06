La ministra Daniela Teseira visitó el Ramal

Este lunes por la mañana, en conferencia de prensa, la flamante ministra de Educación de la provincia, la sampedreña Daniela Teseira brindó detalles sobre cómo llevará adelante su gestión, las tareas a desarrollar durante el receso escolar y lineamientos para el ciclo lectivo 2026.

Junto a ella estuvo el intendente Julio Bravo, la diputada provincial Gisel Bravo, miembros y colaboradores de la ministra de Educación, el nuevo jefe administrativo de Región IV, Iván Anastasia, y funcionarios municipales.

En primer lugar, el intendente Bravo le dio la bienvenida a la nueva ministra, se mostró muy satisfecho de su designación, especialmente por tratarse de una profesional de la educación de la ciudad de San Pedro.

En cuanto al trabajo conjunto, manifestó la predisposición del municipio para colaborar en lo que necesiten. "Sabemos que la educación es el motor para que la sociedad se desarrolle", expresó el titular del ejecutivo sampedreño, por eso desde el estado municipal seguirán apoyando a todo el sistema educativo jujeño, como por ejemplo en el mantenimiento, desmalezado y otras tareas como lo vienen haciendo desde hace muchos años.

Por su parte la ministra Teseira agradeció el recibimiento de las autoridades sampedreñas y comentó que quisieron comenzar esta semana visitando Región IV y en esa visita recorrer las escuelas primarias y secundarias de la ciudad.

"Mi gestión tendrá mucho territorio", aseguro titular de la cartera educativa. Y dijo que la única manera de saber como están las escuelas, de acompañar al personal directivo y docente, es conocer el territorio.

También mencionó que junto a Carolina Calvo, de la Dirección de Educación Superior, se van a tomar decisiones importantes en cuanto al funcionamiento de los institutos que hay en la provincia. Se han pensado cambios en algunas estructuras, pensando en la discapacidad. Del mismo modo indicó que trabajarán para arreglar algunas situaciones que se presentan en las escuelas artísticas de la provincia. Y se eligió a personas con experiencia para resolver las problemáticas que también existen en las escuelas rurales de Jujuy.

Teseira reconoció que ha logrado conformar un excelente equipo de trabajo, basado en la experiencia, confianza y responsabilidad de sus integrantes.

Reconoció que el Ministerio de Educación es una repartición muy grande, pero "hay que trabajar" para normalizar algunas situaciones, darle continuidad a las propuestas efectivas y reforzar áreas que nos permitan dar respuestas concretas a las instituciones educativas.

"Quiero que este sea un ministerio de puertas y teléfonos abiertos", con una mirada diferente que nos permita acompañar a todos los actores que forman parte de nuestro sistema educativo.

Comentó que las jefaturas administrativas de cada región tendrán un papel más preponderante, con participación activa y presencia en el terreno.

En cuanto a las escuelas explicó que no pedirá la construcción de nuevos edificios, sino más bien el mantenimiento y reparación de las que ya existen. Es una gran inversión que lleva tiempo, pero la idea es garantizar el mejor estado de los edificios y el normal inicio del ciclo lectivo 2026.