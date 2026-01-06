Atacó a su ex, incendió la casa y ahora lucha por su vida

Un hombre agredió brutalmente a su exapareja y al novio de ésta, provocó un incendio y luego intentó quitarse la vida con un machete en Campo Ramón, Misiones.

Todo comenzó el sábado cerca de las 23.30, cuando un hombre de 58 años, desató una violenta secuencia que puso en vilo al barrio Industrial Este.

El primer ataque ocurrió sobre la ruta provincial 103. Ahí el hombre interceptó a la nueva pareja de su ex, que circulaba en un Toyota Corolla, y lo atacó con piedras.

Minutos después, el atacante llegó a la casa que aparentemente aún compartía con su expareja y la agredió con un cuchillo, provocándole cortes en los dedos y muñecas, y la amenazó de muerte en reiteradas ocasiones.

La mujer logró escapar y corrió hasta la Comisaría de Campo Ramón para pedir auxilio. Cuando la Policía llegó al lugar, se encontró con la casa parcialmente incendiada.

Los Bomberos de la Policía y los Bomberos Voluntarios de Oberá lograron apagar el incendio a tiempo y evitaron que las llamas se extendieran a las casas vecinas.

Al borde de la muerte

De inmediato, con la colaboración de personal de la División Investigaciones y de la Patrulla Motorizada UR-II, se montó un operativo de búsqueda para encontrar al agresor que, poco después, fue localizado en la casa de un vecino.

Los efectivos lo encontraron gravemente herido, se había hecho un profundo corte en el cuello con un machete.

Fue trasladado de urgencia y permanece internado en terapia intensiva, con riesgo de muerte. El parte médico detalló que presenta una herida punzocortante de unos 10 centímetros en la región lateral anterior del cuello, con sutura de músculo y vaso sanguíneo.

Por su parte, la mujer fue atendida por personal de salud. Los médicos confirmaron que sufrió cortes de arma blanca en los dedos y muñecas de ambas manos, aunque se encuentra fuera de peligro.