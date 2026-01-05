Un rayo causó la muerte instantánea de un turista

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires falleció de manera instantánea e impactante tras ser alcanzado por un rayo este sábado al mediodía, en medio de una excursión por la quebrada jujeña. El trágico episodio se registró en la comunidad del Casti, departamento de Yavi, a unos 22 kilómetros de la ciudad de La Quiaca.

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 13:20, cuando el hombre, identificado como R.G.A. de 32 años, se encontraba realizando turismo junto a su pareja, una mujer de 25 años también de Buenos Aires. Ante el repentino inicio de precipitaciones y truenos, la pareja buscó resguardo, pero el hombre fue alcanzado directamente por una descarga eléctrica.

Personal policial arribó al lugar tras recibir un llamado telefónico. Al llegar, junto al móvil de salud, hallaron el cuerpo sin vida de la víctima postrado en la falda de un cerro, a un kilómetro de la Ruta Provincial N° 68, en las cercanías de la escuela primaria de la zona. El personal médico solo pudo constatar el óbito.

Las primeras pericias realizadas en el lugar permitieron observar que el hombre portaba una cadena de color metálico en el cuello y presentaba quemaduras visibles en la región del pecho, características compatibles con el impacto de un rayo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital "Jorge Uro" de La Quiaca, donde el examen cadavérico confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por fulguración (impacto de rayo). El hecho conmocionó a la pequeña comunidad y pone en evidencia los peligros extremos que representan las tormentas eléctricas, especialmente en zonas de altura y campo abierto.