La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Club de Emprendedores, llevó adelante la 8° edición de “Te Conecto”, propuesta que, al igual que en anteriores convocatorias, reunió a mujeres emprendedoras de la ciudad con el objetivo de fomentar el trabajo en red consolidando así un espacio de intercambio y de construcción de relaciones, clave para el desarrollo de proyectos económicos y empresariales.

El Club de Emprendedores fue escenario de la primera edición del 2026 de “Te Conecto”, que reunió a numerosas emprendedoras quienes se enriquecieron con las experiencias de Pia Graziosi, responsable de la empresa “Rito”, y de la arquitecta, Elena Assaf, impulsora de “Escalas Desarrollo”. La propuesta fue destacada por las autoridades de la Secretaría de Planificación y Ambiente, quienes valoraron la predisposición y la voluntad de trabajo de las asistentes.

Al respecto, la directora General de Desarrollo del municipio capitalino, Jimena Jurado, afirmó que con la 8° convocatoria del Te Conecto se le da continuidad a una propuesta que, “ya viene desarrollándose hace cuatro años cuando inició el Club de Emprendedores y este fue el primer evento que hicimos con excelentes repercusiones y la verdad que estamos muy contentos”. Asimismo, mencionó que en el presente periodo, “seguimos con la misma dinámica, con invitadas especiales y emprendedoras que han transitado por un camino sinuoso para llegar a donde están hoy y comparten sus experiencias con otras emprendedoras para poder empezar con un networking y nutrirse y armar una comunidad de mujeres que se vayan fortaleciendo para mejorar sus emprendimientos”.

En cuanto a los objetivos definidos para el presente periodo, anticipó, “tenemos pensado trabajar un poco más los números; hay una brecha muy grande entre la cantidad de emprendedoras mujeres y los empresarios”. “La idea es resolver la brecha y ayudar a que muchas emprendedoras escalen en sus emprendimientos y puedan desarrollarse como empresarias para poder mejorar la trama productiva de Jujuy que es lo que nos interesa”, remarcó la directora.

Una de las invitadas fue Pia Graziosi, responsable de la empresa “Rito”, emprendimiento especializado en enoturismo y consultoría enogastronómica en la Quebrada de Humahuaca, que llegó a la provincia para desarrollar la denominada la ruta del vino. Al aludir a su experiencia comentó, “no soy jujeña, y vine a la provincia por trabajo y terminé abriendo una agencia de enoturismo para desarrollar la ruta del vino en Jujuy y compartimos lo que fueron los desafíos y los aciertos”.