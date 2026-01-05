"Todos Juntos" con gran proyección de crecimiento

A modo de balance y como continuación de las actividades propuestas por la asociación "Todos Juntos" es que culminó un 2025 cargado de emociones, proyectos y logros que prometen seguir su camino en este año, 2026.

Sin dudas, fue un ciclo con aprendizajes en todos los sentidos para la institución dedicada al bienestar y a la evolución de las personas con discapacidad.

GANADORES | EL DULCE CARRUAJE DE LAS ABEJAS OBTUVO EL 28º PREMIO

"Fue un año bisagra, pero no sin antes haber pasado momentos de zozobra y de angustia y eso nos sirvió para recalcular, reestructurar y, por suerte, contar con el apoyo de la sociedad jujeña", expresó Patricio Carrillo, presidente de la asociación "Todos Juntos".

La entidad se destacó en el 2025 por diferentes proyectos cumplidos además de su activa participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, donde fue representada por el "Chico 10", Gonzalo Julián quien vivió una experiencia espectacular al participar de la elección provincial del "Paje 10" junto a la soberana, Maitena Rodríguez.

DIVERTIDAS | LAS JÓVENES EN UNA ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE A PURA DIVERSIÓN Y SONRISAS

En cuanto a las perspectivas para el año que viene, desde la asociación, son las mejores. "Vamos a continuar con la campaña 'Tendiendo puentes', para mejorar los beneficios destinados a la institución. Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de la campaña, vamos a buscar instituciones del deporte y la cultura para seguir generando actividades que nos ayuden a visibilizar la tarea que se lleva a cabo, para que esto pueda concretarse", indicó Carrillo.

TORNEO DE GOLF | EL CATERING DE LA ASOCIACIÓN BRINDÓ SERVICIO.

Siempre, los proyectos y ganas de seguir creciendo se encuentran latentes en cada integrante de "Todos Juntos". "Lo importante es juntar fuerzas, tener el enfoque en lo que vendrá y ver la evolución de la residencia 'Nicky' que en noviembre cumplió un año y que contiene a dieciocho personas", dijo feliz de observar un progreso considerable en este espacio de contención.

"En cada una de las personas que lo integran se pudo ver cómo fue desarrollándose su autonomía e independencia y cómo fueron apropiándose de este espacio, que es si casa; generando vínculos con los equipos de profesionales; tanto acompañantes como enfermeras y profesionales de 'Todos Juntos'", detalló.

De a poco cada integrante de la residencia, toma decisiones con lo que desea realizar e incentivan a la convivencia en armonía. "Hace treinta y ocho años que la Asociación trabaja por la autonomía e independencia de personas con discapacidad y ahora poder con un este espacio que cumplió un año de existencia, nos genera satisfacción y seguir ayudando a las personas con discapacidad", resaltó para quien es una responsabilidad absoluta seguir trabajando de manera seria con el objetivo de que la entidad trascienda y que crezca más en la comunidad jujeña.