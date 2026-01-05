20°
Búsqueda de Cintia Tolaba
transporte urbano
Servicio Penitenciario de Jujuy
SALTA
malbec
Ciclo lectivo 2026
Orquesta Juan José Funes
Mejores películas argentinas
Barrio Chijra
Encuentro de Pesebres
Búsqueda de Cintia Tolaba

Se cumplieron 10 años de la desaparición de Cintia Tolaba

Tenía 15 cuando salió de su casa a la plaza del pueblo, ubicada a 250 metros, y nunca más se supo de su paradero.

Lunes, 05 de enero de 2026 00:00
CINTIA ELIZABETH TOLABA | LA JOVEN DESAPARECIÓ EL 2 DE ENERO DE 2016 EN SANTA CLARA.

La noche del 2 de enero de 2016 marcó un antes y un después para una familia de la localidad de Santa Clara. Desde ese momento, pasaron diez años de incertidumbre, dolor y preguntas sin respuesta por la desaparición de Cintia Elizabeth Tolaba, quien entonces tenía 15 años y cursaba el nivel secundario. Salió de su casa con destino a la plaza del pueblo y nunca más volvió.

Hoy, en 2026, Cintia cumplirá 26 años. Todo el tiempo transcurrido no trajo ninguna pista firme, testimonio concluyente o dato que permita reconstruir qué ocurrió tras aquella salida a la plaza distante a 250 metros de su casa.

La investigación nunca logró establecer dónde se encuentra la joven. Su familia aún la espera y mantiene viva la esperanza de encontrarla algún día, pese al desgaste emocional.

Sus padres, Haide Juradillo y Aldo Ariel Tolaba, no dejaron de reclamar que la búsqueda continúe activa. En cada aniversario reiteran el pedido de que los organismos estatales y las fuerzas de seguridad continúen con la difusión de la imagen de su hija, con la convicción de que alguien pueda reconocerla y aportar alguna información.

Recabando testimonios brindados por sus padres a este diario, recordamos que la noche de la desaparición, la familia compartía una jornada tranquila en su vivienda. Cintia, cerca de las 22, pidió permiso para ir a la plaza del pueblo.

Al salir no llevó documentación, sólo su teléfono celular. Vestía un pantalón corto blanco, zapatos verdes y una remera con estampado floral. Sus padres la vieron alejarse y jamás volvieron a verla.

"Desapareció, no volvió nunca más, nunca más le volví a ver la cara, no sé dónde está mi hija. No sé nada", expresó en su momento su madre a este diario, palabras que siguen describiendo con crudeza el presente de la familia.

Su padre, en esa oportunidad dijo a este matutino que "parece que se la tragó la tierra y nadie nos da una mano para decirnos qué se puede hacer y queda como si nada hubiese pasado. Pedimos a las autoridades que nos ayuden".

El reclamo también fue sostenido por su abuelo, Pablo Tolaba. Desde los primeros días exigió que el caso no quedara relegado. Pidió profundizar las investigación y cuestionó que luego de tanto tiempo, no existan asistencias médicas de la joven en algún hospital público.

Inicialmente sus padres se presentaron en la Seccional 28° de Santa Clara para denunciar su desaparición, pero los efectivos les dijeron que debían esperar 24 horas desde que Cintia se fue de casa. Transcurrido ese tiempo la denuncia fue radicada y luego la causa quedó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de San Pedro.

Durante los primeros meses se llevaron adelante rastrillajes y operativos en diferentes sectores rurales y urbanos, incluso con la intervención de perros rastreadores de la Policía. Pero ninguna de esas medidas dio resultados positivos.

A una década de su desaparición, el caso de Cintia Elizabeth Tolaba continúa abierto y sigue siendo un misterio. Para su familia, el tiempo no cerró heridas ni apagó preguntas, sólo profundizó la espera de una respuesta que aún no llega.

