El 2 de febrero se realizará la apertura de las propuestas

El 2 de febrero próximo está prevista la apertura de sobres de la licitación pública nacional para la contratación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros de San Salvador de Jujuy, en el Salón de los Intendentes de la comuna capitalina, a partir de las 10.

Esto tras la aprobación de los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y de especificaciones técnicas, que las empresas interesadas en tomar parte de la licitación podrán adquirir en la Dirección General de Compras y Suministros del municipio local por 12 millones de pesos.

En la medida publicada en el Boletín Oficial de la Provincia también se estableció la conformación de la comisión de preadjudicación para el estudio y evaluación de las propuestas a presentarse en la licitación, la que estará constituida por funcionarios de la Dirección General de Compras y Suministros, de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Hacienda, de la Dirección de Fiscalización de Transporte, de la Procuración Municipal (uno de cada dependencia), el presidente del Concejo Deliberante y tres ediles capitalinos.

De acuerdo a los pliegos que fueron aprobados por el Concejo Deliberante, que además recibió unos sesenta aportes para mejorar la propuesta enviada por el Ejecutivo municipal, está previsto que se liciten 48 líneas, aglutinadas en cinco grupos, de tal forma que haya en cada uno recorridos que tengan poca, mediana o mucha demanda por parte de los usuarios. En el grupo 1, están las líneas 1, 3, 7, 14, 19, 23, 41 y 45; en el grupo 2, líneas 2, 4, 6, 8, 16, 18, 33 y 46; en el grupo 3, líneas 9, 11, 13, 22, 31, 42, 43, 47 y 48; grupo 4, líneas 5, 21, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 40, 44 y 49, y en el grupo 5, las líneas 10, 12, 15, 17, 20, 24, 30, 35, 36, 38, 39 y 52.

También se estipula en la iniciativa que la adjudicación se efectuará por grupo de líneas, y no podrá adjudicarse más de un grupo al mismo oferente; aunque éste podrá presentar propuestas en varios, pero deberán ser independientes para cada uno.

El plazo de concesión será de 10 años, contados a partir de la fecha de efectiva iniciación de los servicios. Vencida la concesión, el Ejecutivo municipal, con acuerdo del Concejo Deliberante, podrá disponer la prórroga de la misma por única vez y por el término de dos años.

Asimismo, vencida la concesión o producida la expiración anticipada de la relación contractual, el concesionario estará obligado, a requerimiento de la comuna, a continuar la prestación de los servicios por un plazo de hasta dos años.

Algunos criterios que se tendrán en cuenta para evaluar a las empresas participantes serán el de la capacidad económica, antecedentes en el servicio de transporte, en especial en San Salvador de Jujuy, la cantidad de unidades ofrecidas, antigüedad de la flota al inicio de la concesión (la que más puntos otorgaría), titularidad, y cantidad de unidades adaptadas a personas con capacidades diferentes.