Arranca escuela El Potrerito

El Potrerito de Monterrico, que es una de las escuelas de fútbol infantil más grandes de la provincia, arranca hoy sus entrenamientoo.

Se reciben niños de ambos sexos a partir de los 3 hasta los 14 años. Las clases se dictan en las canchas del 12 de Octubre y 25 de Mayo, a cargo del profesor Orlando Churquina, experimentado técnico que junto a su equipo de colaboradores llevarán a cabo la tarea de la formación de los chicos.

El Potrerito tiene una particularidad es que ya participa en casi todos los torneos reservados para los chicos que se realizan en la provincia de Jujuy, teniendo como prioridad que comparten y disfruten mientras juegan al deportes más popular de todos.

Desde la entidad se invitó a los vecinos hoy a las 18 a presenciar el sencillo acto de lanzamiento de la temporada 2026 y ser parte del sueño que es practicar fútbol.

Los interesados pueden comunicarse al 388-5742516.

Las inscripciones están abiertas para las categorías 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Churquina volvió a destacar que ser parte en la institución significa estar "en una fabrica de sueños, de goles, de atajadas, de historias que empiezan y crecen. Es una escuela que inculca disciplina, práctica, esfuerzo, constancia y trabajo en equipo".

Agregó que "El Potrerito no sólo busca formar futbolistas competitivos, también buenos niños y mejores personas, familias unidas y valores que duren para toda la vida. Se trabaja aquí para que tu niño viva y experimente las sensaciones únicas que te da solo el fútbol", reafirmó ilusionado.

Todo está listo para comenzar una nueva temporada.

Las clases arrancan esta tarde en Monterrico y se trata de una muy buena alternativa para los chicos en este período estival.