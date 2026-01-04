Pelea terminó con destrozos en una estación de servicio

Dos grupos de personas protagonizaron una pelea callejera que concluyó en una estación de servicio, donde provocaron numerosos destrozos. Dos hombres amenazaban con agredir a los empleados, cuando fueron detenidos. Los demás emprendieron la fuga.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 1.40 en una estación de servicio ubicada a la vera de la ruta nacional N° 34 del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Libertador General San Martín.

En esas circunstancias, los empleados del lugar observaron una pelea entre dos grupos de personas y que en un momento determinado, éstos comenzaron a acercarse al predio de la estación.

Dos de los protagonistas ingresaron rápidamente a uno de los depósitos, mientras que otro grupo de sujetos arrojó piedras y vociferó insultos y amenazas.

Posteriormente, los hombres que se refugiaron en las instalaciones amenazaron con atacar a los empleados del lugar y luego, se apoderaron de bidones de aceite lubricante y los esparcieron en el sector.

En ese momento, debido a que un llamado telefónico al 911 alertó a las autoridades, una comisión de efectivos se presentó en el lugar y procedió a la detención de los hombres que amenazaban a los expendedores de combustible. En tanto, los demás protagonistas emprendieron la fuga en diferentes direcciones al percatarse de la presencia policial.

Los efectivos se entrevistaron con el personal de la estación de servicio, quienes relataron el lamentable episodio.

Asimismo, los uniformados constataron que una de las puertas de vidrio estaba rota, una ventana de vidrio quebrada y el aceite lubricante esparcido por distintos sectores.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

En tanto, la parte damnificada radicó la correspondiente denuncia y aportó las imágenes de las cámaras de seguridad.

Los inculpados quedaron alojados en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.