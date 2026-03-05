Esta noche Jujuy busca recuperarse ante Suardi

Ganar para volver a escalar en la tabla. Con esa mentalidad Jujuy Básquet sale a la cancha ante Sportivo Suardi esta noche desde las 21.30 por una nueva fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina en el estadio "Federación" con el control de Fabio Alaniz y Andrés Barbarini, Ángel D'Anna será el Comisionado Técnico.

Suardi llega con un palmarés de 7 victorias seguidas, invictos, un dato no menor porque tuvo una importante escalada en la tabla.

Haber caído en el clásico golpeó y mucho, sin embargo los "cóndores" no tienen tiempos de lamentos, ya dieron vuelta la página y trabajaron sobre los errores que tuvieron en el último juego, sobre todo aquellos que no le permitieron cerrar la partida.

Por eso, hubo mucho diálogo, videos, pero principalmente trabajo en campo, los lanzamientos libres marcan una pobre estadística para los jujeños, no le encontraron la vuelta hasta el momento, sobre todo en los momentos claves.

Esos son los detalles que terminan definiendo un partido, y el plantel de Guillermo Tasso lo sabe, por eso esta noche tratarán de mejorar la puntería en la línea de libres, sin descuidar ese trabajo físico en defensa y continuar con las transiciones rápidas para tirar desde el perímetro. El punto fuerte de Jujuy Básquet.

Claro que en la previa, todo parece sencillo, pero no se olvidan que al frente, los de Suardi llegan con un palmares de siete victorias seguidas, invictos desde que comenzó el año, un dato no menor porque tuvo una importante escalada en la tabla de posiciones. Sin embargo el público jujeño con su ferviente aliento desde las gradas puede jugar un papel importante durante el encuentro de hoy.

Aunque anoche el elenco santafesino dirigido por Andrés Oscar Poi visitaba a Salta Basket, y ese desgaste físico que pueda llegar a tener tendría que pasar factura esta noche en el estadio de avenido España. O por lo menos eso se espera.

Venta de entradas

Más allá del resultado de la fecha pasada, hoy la gente de Jujuy Básquet sin dudas volverán a colmar las instalaciones del estadio "Federación". Algo que ya es una sana costumbre que tiene desde que el equipo jujeño comenzó a jugar primero en LaLiga Federal y ahora en LaLiga Argentina.

Por ello a partir de las 18 en boleterías del estadio se pondrá a la venta las entradas con un costo de 8 mil pesos la preferencial parque San Martín y General Paz, platea norte y sur 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos, se puede abonar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o débito.

O bien de forma online están las siguientes opciones para que los aficionados puedan decir presente a través de la plataforma pasesvip.com.ar en la cual se puede pagar mediante Mercado Pago, Macro Click o código QR.