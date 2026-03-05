Real Sociedad ganó y está en la gran final del certamen

Real Sociedad y Atlético de Madrid disputarán la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el estadio de "La Cartuja", Sevilla, luego de que el conjunto vasco eliminara a Athletic Club de Bilbao con un global de 2 a 0 y el equipo de Diego Simeone superara a Barcelona por 4 a 3.

Tras la caída de los gigantes y la resolución de las semifinales, el suelo sevillano albergará un choque de estilos marcados por la urgencia de éxito. Por un lado, el conjunto de San Sebastián llega con el impulso anímico de haber barrido a su clásico rival en el derbi vasco, mientras que los dirigidos por el Simeone cargan con la presión de obtener un título que rescate su balance anual.

Este enfrentamiento cuenta con un antecedente remoto pero imborrable que data de la temporada 1986/87, fecha de la única final "copera" entre ambos clubes. En aquel entonces, los de San Sebastián se alzaron con el trofeo mediante la tanda de penales, por lo cual este cruce de 2026 representa una revancha pendiente para la institución colchonera.

Para Diego Simeone el desafío resulta doble, puesto que la estadística personal le recuerda que todavía no logró conquistar una final nacional en este certamen bajo su gestión técnica.

La clasificación de la Real Sociedad se selló en un Anoeta repleto frente a un Athletic que nunca encontró los caminos para revertir la derrota sufrida en la ida. Aunque el equipo de Ernesto Valverde amenazó con igualar la serie apenas iniciado el pleito mediante un cabezazo de Álex Berenguer, la solidez de Unai Marrero sostuvo la ventaja local.

La resolución del "derbi" llegó recién en el epílogo del encuentro merced a una infracción de Iñigo Ruíz de Galarreta dentro del área. A pesar de las protestas de los bilbaínos, el árbitro mantuvo su decisión y Mikel Oyarzabal ejecutó la pena máxima con frialdad hacia el fondo de la red.

Por otra parte, en conferencia, Pelligrino Matarazzo, DT de los de San Sebastián, se mostró muy feliz por lograr con su Real Sociedad la clasificación para la final de la Copa del Rey, sobre todo por sus futbolistas y por una afición cuyo espectacular recibimiento antes del partido reconoció le emocionó mucho.

Matarazzo analizó así el encuentro de ayer y el pase a la final. "Creo que la primera parte no ha sido mala, aunque no tuvimos ocasiones por no tener dinamismo y pasar bien del centro del campo. Creo que sí que hemos defendido bien en todo el partido, creo que ha sido clave para pasar a la final.