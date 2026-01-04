Operativos de castración y vacunación de mascotas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, dará inicio al año con un cronograma intensivo de castración, vacunación antirrábica y registro de mascotas, reafirmando su compromiso con la salud pública, el bienestar animal y la tenencia responsable.

Las acciones se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad mediante el quirófano móvil y puestos de vacunación y registro, acercando estos servicios a vecinos y vecinas con el objetivo de prevenir enfermedades zoonóticas, controlar la población animal y promover una convivencia saludable en la comunidad.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación ciudadana en estas campañas, recordando que la vacunación y la castración son herramientas fundamentales para el cuidado de perros y gatos, y para la prevención de riesgos sanitarios.

Detalló que mañana, de 15 a 18, habrá vacunación y registro de mascotas en el Centro Vecinal de barrio La Merced (Moscú y Lagunillas del Farallón). El martes, a las 14, el quirófano móvil estará en avenida Corrientes 2868 del barrio San Pedrito, en tanto que el miércoles, en el mismo horario, el mismo atenderá en las 192 Viviendas de las 30 Hectáreas de Alto Comedero (calle 519 1337).

Asimismo, en la plaza del barrio Mariano Moreno (calle Perú) el quirófano móvil atenderá desde las 14, mientras que de 14 a 17 también habrá vacunación y registro de mascotas.

Finalmente, el viernes 9 las actividades tendrán epicentro en el barrio General Arias: de 9 a 12 habrá vacunación y registro en el Pasaje 7 1442, y de 15 a 18 en la avenida Presidente Perón 1250.

El municipio invitó a la comunidad a acercarse con sus mascotas, respetando las recomendaciones habituales (animales con correa y, en el caso de gatos, en jaulas o bolsos transportadores), para aprovechar estos servicios.

En Palpalá

En tanto que en Palpalá, desde mañana la comuna aplicará la vacuna antirrábica a las mascotas del barrio San José. Mañana de 9 a 12 y de 16 a 19 será en el SUM, y el martes de 9 a 12 en el polideportivo (Cochinoca y León).