26°
31 de Enero,  Jujuy, Argentina
LIBERTADOR
PRIMERA NACIONAL
Gendarmería Nacional
AUTOMOVISLISMO
El tiempo en Jujuy
Venezuela
Banco Central
reforma laboral
Carnaval de los Picaflores
Estados Unidos
El tiempo en jujuy

Enero termina con alerta por tormentas

Hoy sábado es para la tarde y la noche mientras que para mañana se esperan tormentas fuertes para toda la jornada.

Sabado, 31 de enero de 2026 08:21

Último día de enero y como no podía ser de otra forma se despide con alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde y la noche de hoy.

En San Salvador de Jujuy se espera que sea una mañana con cielo parcialmente nublado y las tormentas con probabilidades del 70% lleguen durante la tarde y la noche de hoy. La temperatura máxima pronostica es de 31 grados centígrados. Lo mismo ocurre en la zona de los valles y el ramal pero en esta zona la temperatura máxima seria de 33 grados centígrados.

En Humahuaca también hay probabilidades de tormentas para la tarde y noche de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se esperan tormentas fuertes para la tarde y noche de hoy al igual que en la mayor parte de la provincia.

Mientras que en Susques no rige alerta por tormentas y se espera para la mañana cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy.

 

