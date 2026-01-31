Enero termina con alerta por tormentas

Último día de enero y como no podía ser de otra forma se despide con alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde y la noche de hoy.

En San Salvador de Jujuy se espera que sea una mañana con cielo parcialmente nublado y las tormentas con probabilidades del 70% lleguen durante la tarde y la noche de hoy. La temperatura máxima pronostica es de 31 grados centígrados. Lo mismo ocurre en la zona de los valles y el ramal pero en esta zona la temperatura máxima seria de 33 grados centígrados.

En Humahuaca también hay probabilidades de tormentas para la tarde y noche de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se esperan tormentas fuertes para la tarde y noche de hoy al igual que en la mayor parte de la provincia.

Mientras que en Susques no rige alerta por tormentas y se espera para la mañana cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy.