Los argentinos compraron más de USD 26.000 millones desde la salida del cepo cambiario

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, una gran cantidad de ahorristas se volcó al mercado oficial para comprar divisas, lo que dio lugar a una dinámica sostenida de dolarización: los argentinos compraron billetes por más de USD 26.392 millones desde el la salida parcial del cepo.

A la vez, los argentinos vendieron USD 3.678 millones en el mismo período, por lo que las compras netas fueron de 22.714 millones de dólares. Si a ese monto se le suma la categoría “transferencia de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, la cifra asciende a 32.870 millones de dólares desde la flexibilización de los controles cambiarios.

En abril, las compras de dólares realizadas por “personas humanas” alcanzaron los USD 2.077 millones. De acuerdo a datos del informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), alrededor de un millón de individuos accedieron al mercado formal durante las primeras jornadas posteriores al levantamiento del cepo.

La demanda continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio USD 3.473 millones. En agosto se observó una corrección a la baja, con compras por USD 2.448 millones, aunque en septiembre se registró el valor más alto del período, con USD 5.130 millones. Ese salto coincidió con el clima previo a las elecciones legislativas, un contexto que históricamente impulsa la dolarización de carteras ante el aumento de la incertidumbre.

Durante octubre, mes en el que se celebraron los comicios, el volumen de compras se mantuvo elevado, aunque mostró una leve retracción hasta los USD 4.731 millones. El quiebre se produjo en noviembre, cuando la demanda cayó de manera marcada y alcanzó el nivel más bajo desde la salida del cepo: las compras brutas de billetes sumaron USD 1.597 millones y participaron cerca de 1,1 millones de personas.

En diciembre, el interés por la moneda extranjera volvió a repuntar. Aproximadamente 1,5 millones de argentinos compraron USD 2.186 millones. En conjunto, desde el levantamiento de las restricciones cambiarias, las adquisiciones de dólares en el mercado formal totalizaron USD 26.392 millones.

Balance cambiario, comercio exterior y servicios

Al considerar el resultado agregado, el Sector Privado no Financiero registró en diciembre una compra neta de moneda extranjera por USD 978 millones. Este saldo fue explicado principalmente por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del complejo oleaginoso-cerealero y por las ventas netas del resto del sector real. En particular, el sector de Oleaginosas y Cereales mostró ingresos netos por USD 1.139 millones, impulsados por el comercio de bienes.

En el plano del balance cambiario, diciembre cerró con un déficit de cuenta corriente de USD 1.565 millones. Según el BCRA, este resultado se explicó “principalmente por los egresos netos de las cuentas ‘Ingreso primario’ y ‘Servicios’”, que ascendieron a USD 1.243 millones y USD 771 millones, respectivamente. Estos movimientos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos del rubro bienes, que alcanzaron los USD 426 millones, y por un superávit de USD 24 millones en el ingreso secundario.

En lo que respecta al comercio exterior, los cobros de exportaciones canalizados a través del mercado de cambios totalizaron USD 6.118 millones en diciembre, mientras que los pagos por importaciones sumaron USD 5.692 millones. En el caso del complejo oleaginoso-cerealero, los cobros de exportaciones alcanzaron los USD 1.217 millones. El Banco Central señaló que “el stock de deuda comercial del sector por anticipos y prefinanciaciones locales y del exterior habría disminuido en el mes unos USD 1.500 millones”.

Por el lado de los servicios, el déficit estuvo asociado principalmente a los consumos con tarjetas por viajes y otros gastos en el exterior. El informe estimó egresos netos por USD 445 millones y destacó que “un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera”, lo que reduce el impacto directo sobre el mercado cambiario.