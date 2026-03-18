Eliminan un plan social para 900 mil beneficiarios

El Gobierno de Javier Milei anunció ayer que a partir de abril dará por finalizado el Programa Volver al Trabajo (VAT), que tenía casi 900 mil beneficiarios que cobraban 78 mil pesos mensuales, y señaló que quienes quieran continuar con capacitaciones recibirán vouchers para acceder a distintos estudios y enseñanzas laborales.

La notificación formal fue cursada por el Ministerio de Capital Humano por correo electrónico a cada beneficiario y difundida públicamente ayer. Por decisión gubernamental el programa finalizará el 9 de abril.

En ese sentido, Capital Humano indicó que "los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril".

Además, indicó que las personas inscritas en el programa "que manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral".

El VAT era un programa que buscaba ayudar al ingreso al mundo laboral a personas desocupadas y que se mantenía como una suerte de continuación del polémico plan Potenciar Trabajo, que era gerenciado por organizaciones sociales de raigambre política, lo que generó duros enfrentamientos con el Gobierno de Javier Milei.

En febrero de 2024, a poco de asumir en el Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había cuestionado la eficacia del Plan Potenciar Trabajo que, según los datos oficiales solo había logrado en la gestión de Alberto Fernández que el 1,3 por ciento de sus beneficiarios lograron acceder a un empleo genuino.

Ante ello, la gestión libertaria dispuso disolver el Potenciar y crear dos programas, el Volver al Trabajo y el de Acompañamiento Social, que a su vez asiste a unas 200 mil personas. Al menos el primero de ellos, ahora llega a su fin.

Estos beneficiarios que desde 2023 cobran 78 mil pesos mensuales pasarán con la nueva decisión del Gobierno a recibir vouchers educativos que les permitan capacitarse para facilitar su acceso al mercado laboral en un futuro.

El Gobierno también impulsó desde enero la reconversión de planes sociales en capacitaciones laborales.