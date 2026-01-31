25°
31 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

caminada
mortalidad infantil
Iglesia
Temporal en Mendoza
Programa Federal de Formación del CFI
Pequeño J
Jeffrey Epstein
Pinamar
Israel
Festival del Huancar
caminada
mortalidad infantil
Iglesia
Temporal en Mendoza
Programa Federal de Formación del CFI
Pequeño J
Jeffrey Epstein
Pinamar
Israel
Festival del Huancar

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Festival del Huancar

Lázaro Caballero se apunó durante su show en Abra Pampa

A pesar del malestar, Caballero y su banda lograron completar el show y cumplir con el público jujeño.

Sabado, 31 de enero de 2026 22:25

El reconocido cantante folklórico Lázaro Caballero contó que sufrió los efectos de la altura mientras se presentaba en el Festival del Huancar, en la ciudad de Abra Pampa. A través de sus redes sociales, el artista relató que tuvo dificultades físicas durante el espectáculo debido a la falta de aire.

Según explicó, la altura impactó en su rendimiento sobre el escenario, aunque remarcó que el apoyo del público fue fundamental para poder continuar con la presentación. “El aire faltaba y el cuerpo lo sentía, pero la energía de la gente empuja a seguir”, expresó.

A pesar del malestar, Caballero y su banda lograron completar el show y cumplir con el público jujeño. El músico aseguró que dejaron todo en cada interpretación y valoró el esfuerzo realizado para brindar el espectáculo previsto.
Por último, el artista agradeció el cariño y la paciencia de los presentes, y destacó que la noche vivida en Abra Pampa quedará como una experiencia inolvidable dentro de su carrera.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD