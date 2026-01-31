El gobierno de Perú aprobó la extradición de "Pequeño J" a Argentina

El Gobierno peruano aprobó la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’ o ‘Montana’ para que sea procesado en Argentina por el triple femicidio de las jóvenes Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15.

La medida se oficializó mediante la resolución suprema 041-2026-JUS publicada en El Peruano, resolución suscrita por el presidente interino peruano José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia Walter Martínez.

Ahora, las autoridades peruanas y argentinas deberán coordinar para que se proceda a la entrega de ‘Pequeño J’, quien permanece recluido en un centro penitenciario de la provincia limeña de Cañete. Fue en esta zona donde lo detuvo la Policía Nacional del Perú en setiembre de 2025 tras huir de Argentina.

A Valverde se le atribuye el delito de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado.

Previamente, en noviembre de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición de Valverde al corroborar que se cumplen los requisitos establecidos en el Acuerdo de Extradición entre Perú y Argentina, como la doble incriminación y pena mínima.

“Conforme a las restricciones señaladas en el Acuerdo, no existen motivos para denegar la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano. Por tanto, al no existir obstáculo de derecho internacional o de derecho interno para la aceptación de la solicitud de extracción, cabe aprobarla, debido a que se cumplió con los presupuestos materiales y formales que legitiman la extradición”, se lee en la resolución de la Corte Suprema de Perú.

El triple feminicidio

La justicia argentina le atribuye a Tony Janzen Valverde Victoriano haber participado en la muerte violenta, premeditada y con graves agravantes (ensañamiento, alevosía, violencia de género) de las jóvenes Brenda del Castillo, Morena Verdi, y Lara Gutiérrez.

A ‘Pequeño J’ también se le imputa haber ocultado los cadáveres de las mujeres asesinadas en un pozo cavado por un tercero al que se le pagó con dinero y estupefacientes. Todo sucedió en una casa ubicada en la provincia bonaerense de Florencia Varela, entre el 19 y 23 de setiembre de 2025, según el pedido de extradición.

Así huyó ‘Pequeño J’ de Argentina

La captura de Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado ‘Pequeño J’, representó el desenlace de una operación internacional iniciada a raíz de un triple feminicidio en Buenos Aires. Su detención en el sur de Lima no solo puso fin a seis días de fuga, sino que desencadenó un intenso proceso de extradición, mientras las autoridades argentinas y peruanas avanzan en el traslado del joven para enfrentar cargos.

En las horas previas a su arresto, la Policía Nacional del Perú ya había capturado en Lima a Matías Agustín Ozorio, integrante clave de la red de apoyo de Valverde. Los agentes, aprovechando esta ventaja, simularon ser Ozorio mediante su teléfono móvil y mantuvieron comunicación con el fugitivo. De ese modo lograron que Valverde, convencido de que acudiría a un encuentro seguro en el centro de Lima, continuara su marcha hasta el punto donde la policía peruana preparó la intervención.

El operativo final se desarrolló en Pucusana, cuando un camión de carga—donde Valverde permanecía oculto—se vio obligado a detenerse por un bloqueo de pescadores en la carretera Panamericana. Ese hecho posibilitó que efectivos de civil lo interceptaran sin incidentes violentos. Al ser abordado, Valverde se identificó ante los miembros de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes procedieron al arresto y registraron el procedimiento en video.

La coordinación binacional fue resultado de un minucioso rastreo telefónico realizado por la Policía Bonaerense y la unidad antidrogas peruana. A través de señales emitidas por distintos celulares, los equipos de inteligencia lograron triangular su ubicación, reconstruyendo una ruta de escape que partió de Florencio Varela, al sur de Gran Buenos Aires, según reconstruyó Infobae.

Desde su partida en Argentina, ‘Pequeño J’ había burlado los controles fronterizos utilizando pasos clandestinos poco vigilados y, posteriormente, cruzó el territorio boliviano mediante buses de transporte interprovincial y alojamiento en lugares reservados. Las autoridades comprobaron que no había registros oficiales de su entrada a Bolivia ni a Perú, lo que indica el uso de pasos no autorizados y un desplazamiento sin documentos oficiales, apoyado por una red criminal.

La decisión de la policía argentina de no alertar a las autoridades bolivianas se respaldó en la hipótesis de que Bolivia solo era un territorio de tránsito y el destino final sería Perú. Toda la operación policial se fundamentó en información proveniente de los teléfonos que Valverde empleó para coordinar logística y obtener apoyo de sus contactos, estrategia que finalmente permitió anticipar su llegada a territorio peruano.