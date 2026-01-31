Abren postulación al programa federal de formación del CFI en Jujuy

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunció que hasta el viernes 20 de febrero permanecen abiertas las inscripciones de postulantes para la séptima edición del Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo. Está destinado a jóvenes de entre 21 y 35 años con vocación de liderazgo.

Las clases tendrán inicio el 8 de abril y "la cursada va a brindarte herramientas para diseñar proyectos de políticas públicas estratégicos e innovadores para el desarrollo productivo de tu provincia", explicaron desde el CFI.

Para más información, los interesados pueden participar de charla informativa el próximo miércoles 4 de febrero a las 12 horas. Para participar, es necesario registrarse previamente en este link de Zoom.

Formación para el desarrollo

En un contexto de cambio permanente, la formación de las y los futuros líderes políticos es clave para impulsar un país más justo, solidario e integrado. También lo es comprender los desafíos propios de cada territorio para diseñar políticas públicas que ofrezcan respuestas locales a problemáticas globales. En este proceso, el rol del Estado —en articulación con los actores de la sociedad civil— resulta fundamental para promover un desarrollo integral acompañado por políticas y proyectos innovadores.

Desde esta perspectiva, el CFI y los gobiernos provinciales impulsan el Programa Federal de Formación Gestión para el Desarrollo en el marco de la Escuela Federal de Desarrollo. Esta iniciativa brinda a jóvenes con vocación de liderazgo herramientas innovadoras para elaborar proyectos de política pública basados en experiencias exitosas de gestión, innovación y desarrollo de los sectores productivos estratégicos de las economías regionales.

El Programa, que tuvo su primera edición en 2021, ya cuenta con 6 ediciones realizadas, más de 1.500 egresados/as y más de 200 proyectos presentados como parte del proceso formativo. Los/as egresados pertenecen a 23 provincias, otorgándole a esta propuesta una perspectiva federal única en Argentina.

