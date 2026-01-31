Se anunció un nuevo pago a productores tabacaleros

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción dio a conocer a los productores tabacaleros que se les acreditará un nuevo pago, en el marco del Subcomponente "Pago y/o Compensación del Gasto en Carburantes, necesarios para el Estufado del Tabaco Virginia Jujeño".

Esta es la tercera etapa del Programa planteado por la Unidad Coordinadora Provincial, que completará una suma total de doscientos veintidos mil quinientos pesos ($222.500) por cada hectárea plantada. Esto se suma al pago de cien mil pesos ($100.000) efectuado en octubre de 2025 y al de diciembre que fue de setenta mil ($70.000). En tanto que la tercera etapa llegará a un monto de cincuenta y dos mil quinientos pesos ($52.500).

Este programa que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Productivo de Jujuy llega en un momento clave del final del ciclo del cultivo de tabaco para afrontar los costos de energía que conlleva la producción, principalmente para los servicios de gas y energía eléctrica.

En esta campaña se tomó la iniciativa de volcar la mayor parte de los recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET) para todos los productores de manera directa, para impactar positivamente en los resultados productivos. En ese sentido, se colaboró a llegar al momento de las ventas en acopio con una producción satisfactoria tanto en kilogramos como en calidad. Esto se refleja en el Grade Index diario que están mostrando los principales compradores del mercado.

Además, la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy se fortaleció en esta campaña logrando un hecho relevante respecto de la concentración de la compra y el proceso del tabaco que se produce en nuestra provincia.

Por último, se informó a los productores que arribaron también los recursos correspondientes al 80% del FET y la Unidad Coordinadora Provincial ya se encuentra en tratativas para dar inicio a las negociaciones del precio del Tabaco Virginia, con el objetivo de lograr acordar con la industria los nuevos valores de la grilla de compra.