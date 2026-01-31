Muestra de bordados en fieltro en el Enero Tilcareño

La artesana tejedora Rosana Ruíz cerró su taller de bordado con fieltro dictado en el marco del Enero Tilcareño, con una exposición de los trabajos realizados por las asistentes a las clases dictadas a lo largo de cuatro semanas. "Hemos recuperado la sabiduría que nos dejaron nuestras abuelas", señaló Ruíz y demostró que a través de esta tarea se puede generar emprendedurismo y motivación, "no sólo se trata de aprender".

Luego de la muestra que congregó a numeroso público femenino, hubo una pasarela donde las asistentes a las clases exhibieron los bordados realizados, recibiendo elogiosos comentarios por el delicado trabajo realizado.

Como un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación demostrada, la intendente Sonia Pérez le organizó un paseo por el Pucará de Tilcara, donde las tejedoras aprovecharon para lucir sus mantas bordadas con el fondo de paisajes sorprendentes.

"El propósito del taller fue transmitir los conocimientos e invitar a las mujeres aprender y trabajar, inclusive a motivarse, ayudarse y superarse", agregó la capacitadora.

En la actualidad el bordado de fieltro ganó popularidad en el mundo del arte y la artesanía, gracias a su versatilidad y facilidad de uso, por lo que muchas mujeres se están dedicando a aprender y realizar atractivas creaciones.