Hoy Serenata a la Virgen de la Candelaria en Maimará

Esta noche desde las 20 en el Pasaje 9 de Julio de Maimará, comenzará la Serenata a la Virgen de la Candelaria, espectáculo musical en honor a la patrona que el próximo lunes será venerada especialmente agradeciéndole su protección e intersección ante el Creador.

Casi al final del programa de celebraciones litúrgicas organizado por la capilla del pueblo, los vecinos dispondrán de un tiempo para un festejo artístico donde los folcloristas locales le rendirán tributo con sus voces e instrumentos a la benefactora.

A las 6 se rezará el Rosario de aurora y se oficiará la santa misa por los sectores; en la tarde desde las 18.30 proseguirá la Novena y a las 19 se celebrará la eucaristía presidida por el padre Matías Romero con la animación del Grupo juvenil Candelas en lo alto y el Ministerio de música Luces de la Candelaria.

Desde las 20 cantantes e instrumentistas honrarán a la patrona, entre ellos estarán Los hermanitos Quiquiza, La huella folk, Las voces del Totorayoc, Ser del tiempo, Daniel "Fora" Velázquez, Alejandro Ocsa, El ogrito Federico, y Juan de Dios Cabana.

En el predio el público dispondrá de una feria gastronómica (donde podrá degustar comidas típicas de la región elaboradas con productos de la zona) y artesanal (en la cual encontrarán tejidos, cerámicas y demás creaciones del artesanado local).

La municipalidad está colaborando con la capilla en el desarrollo del programa litúrgico y respondiendo a los pedidos del párroco Ricardo Rivero para la celebración central el próximo lunes desde la mañana hasta el atardecer.

Para este octavo día de la Novena fueron invitadas las comunidades San Pedro y San Pablo, San Pedrito, San Juan Bautista, Cieneguillas y Sumalawa; los barrios San Pedrito, San Pablo, Centro Norte, CIC, Municipalidad de Maimará, escuelas, comercios, pesebre Niño Manuelito y banda de sikuris Sol de mayo.

El espectáculo musical se extenderá hasta la medianoche en el cual la Virgen recibirá frases y cánticos llenos de cariño y amor por parte de los músicos, vecinos y de toda la feligresía que se congregará esta noche. Será una jornada mariana muy emotiva y significativa.