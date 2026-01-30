Un hombre fue detenido por efectivos policiales en la capital jujeña, luego de constatarse que tenía pedido de captura por una causa relacionada a violencia de género.

El procedimiento ocurrió días pasados, en momentos que alrededor de las 13.30, los agentes se encontraban realizando recorridos preventivos por las calles del barrio Almirante Brown de la capital. En esas circunstancias, procedieron a controlar la identificación de una persona que transitaba por la zona.

Así fue que consultaron a la base de datos policial y se supo que el sujeto de 35 años tenía pedido de comparendo por una causa relacionada a violencia de género del año 2022 solicitado por la Seccional 3° del barrio Chijra de la capital.

Por esa razón, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el traslado del aprehendido a la dependencia policial y que se inicien las actuaciones complementarias.