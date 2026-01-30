Sabores y saberes promueve emprendedores de Maimará

El Paseo Sabores y saberes se consolida como un espacio de encuentro, promoción cultural y fortalecimiento económico local en Maimará.

La iniciativa impulsada y acompañada por el municipio bajo la gestión de la intendente Susana Prieto, se desarrolla de jueves a sábados desde las 19 en el Pasaje 9 de Julio, ubicado entre la plaza central y el parque infantil.

Desde su inicio estuvo a cargo de las secretarías y direcciones municipales, con el objetivo de acompañar a los emprendedores, fortaleciendo un circuito económico local y generando espacios de encuentro para la comunidad y los visitantes.

A través de la feria se promueve el fortalecimiento del emprendedurismo local, el impulso de la economía y la puesta en valor de los saberes y sabores construidos por manos de gente maimareña.

DISTINCIÓN | GABRIELA MÉNDEZ JUNTO A CANDELA JUÁREZ

Desde el municipio se brinda un acompañamiento permanente a los emprendedores mediante la organización del espacio, la coordinación de las jornadas, la promoción de las actividades y la generación de condiciones adecuadas para que ofrezcan sus productos en un entorno agradable, accesible y seguro; favoreciendo su crecimiento y consolidación dentro de un circuito económico sostenible.

Las actividades se desarrollan de manera continua los jueves, viernes y sábados conformando una agenda estable que incentiva la participación de vecinos y turistas, quienes cada noche encuentran un espacio de encuentro caracterizado por aromas, música, charlas y propuestas gastronómicas y culturales que enriquecen la vida social y comunitaria de Maimará.

El objetivo central es fortalecer un circuito económico local que amplíe las oportunidades para los emprendedores del pueblo, promover el consumo local y potenciar el desarrollo comunitario. Al mismo tiempo que consolida un espacio de integración social, cultural y familiar.

De este modo el Paseo Sabores y saberes se posiciona como un punto de referencia para el disfrute colectivo y para la construcción de una identidad local viva y participativa.

APLAUDIDOS | RODOLFO ZERPA Y WILLY TARPUY FOLCLORISTAS LOCALES.

Asimismo la propuesta contribuye a fortalecer el perfil turístico de la localidad, ofreciendo a quienes visitan la región una experiencia auténtica que les permite conocer las tradiciones, los sabores regionales y el espíritu comunitario del pueblo, generando un impacto positivo en la economía y en la proyección territorial de Maimará.

Así, la Municipalidad de Maimará invitó a toda la comunidad y a los visitantes a acercarse al Paseo Sabores y saberes, compartir un tiempo agradable en familia y acompañar el crecimiento de los emprendedores locales, fortaleciendo el entramado social y productivo de la localidad.