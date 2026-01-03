River Plate se instaló en San Martín de los Andes

River Plate ya se encuentra en San Martín de los Andes, donde realizará la etapa más exigente de su pretemporada 2026.

Tras completar su último entrenamiento en Buenos Aires, el plantel profesional arribó a la ciudad neuquina durante la madrugada del sábado y fue recibido por una multitud de hinchas que lo aguardó con banderas, cánticos y bengalas.

La delegación del "millonario", integrada por 33 futbolistas, trabajará en la Patagonia bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en el marco de la planificación previa al inicio del Torneo Apertura, previsto para el fin de semana del 25 de enero.

El arribo se produjo pasada la medianoche, cuando el micro ingresó escoltado por efectivos policiales hasta el hotel Loi Suites Chapelco, alojamiento habitual del club en sus estadías de 2020, 2022 y 2024.

A pesar del cansancio del viaje, Gallardo y varios jugadores se acercaron a los simpatizantes para saludar, firmar camisetas y tomarse fotos, en una muestra del fuerte vínculo con la gente.

La permanencia en suelo neuquino será breve pero intensa, ya que River permanecerá allí hasta el viernes 10 del corriente, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para continuar con su preparación.

En paralelo, el cuerpo técnico sumó una cara conocida: Marcelo Barovero se incorporó como entrenador de arqueros y ya comenzó a trabajar junto a Alberto Montes con Franco Armani, Ezequiel Centurión, Jeremías Ledesma y Santiago Beltrán.

Estos son los jugadores de River que viajaron a la pretemporada en San Martín de los Andes.

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán y Franco Jaroszewicz. Defensores: Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Juan Portillo, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Facundo González y Ulises Giménez. Mediocampistas: Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Maximiliano Meza, Matías Galarza, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Agustín Obregón y Tomás Galván. Delanteros: Maximiliano Salas, Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Agustín Ruberto, Ian Subiabre y Cristian Jaime.

Se viene la Copa Argentina

La Copa Argentina 2026 ya tiene fecha para el inicio de su calendario y confirmó cuáles serán los primeros cuatro partidos del certamen, que se disputarán entre el 18 y el 21 de enero, con Independiente Rivadavia como protagonista del estreno en su condición de campeón vigente. A menos de dos meses de la consagración lograda en 2025, el torneo más federal del país volverá a ponerse en marcha con la Lepra mendocina abriendo la competencia, una situación que se repite por tercer año consecutivo tras los debuts encabezados por Patronato en 2023 y Estudiantes de La Plata en 2024.

El equipo mendocino, que ya no tiene a Alfredo Berti como entrenador, enfrentará a Estudiantes de Caseros el domingo 18 del corriente. Ese mismo día también se jugará el cruce entre Lanús y Sarmiento de La Banda. La continuidad de la agenda será el lunes 19, cuando Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, se mida con Ituzaingó, recientemente ascendido de la Primera C a la B Metropolitana.

El último de los encuentros programados tendrá lugar el miércoles 21 de enero y enfrentará a Argentinos Juniors con Midland, flamante ascendido a la Primera Nacional. Desde la organización aclararon que todos los partidos aún esperan la confirmación oficial de sedes y horarios.