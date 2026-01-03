El mensaje de Catherine Fulop tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “Justicia”

Catherine Fulop se desayunó con el ataque de Estados Unidos a Venezuela y no tardó en reportarse en las redes sociales. Luego de años de críticas a Nicolás Maduro, celebró su detención y aseguró que “los criminales pagarán por sus crímenes”.

En Instagram, publicó una ilustración de Jesús abrazado a la bandera venezolana, y escribió: “¡¡Dios nos proteja!! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela".

El posteo también fue compartido en el perfil de Ova Sabatini, su esposo. En tanto, Oriana Sabatini, su hija, no pasó por alto la situación del país natal de su madre y se expresó en X con tres emojis: una bandera, dos manos unidas y un corazón rojo.

Ricardo Montaner y Carlos Baute hablaron sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela

Ricardo Montaner no contuvo la euforia al enterarse de la captura de Nicolás Maduro y su esposa. “¡Que hermosa mañana, ehhh..!“, escribió en X, y varios usuarios lo criticaron con dureza. ”¿Lo cristiano es solo una pantalla?“, le preguntaron.

El músico Carlos Baute también se refirió al tema, y aseguró que Venezuela comenzó el camino hacia la libertad.