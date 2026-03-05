El municipio lanza concurso regional para la puesta en valor del Puente Lavalle

El intendente Raúl “Chuli” Jorge firmó un convenio con el presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy, Carlos Cícero, para convocar a un concurso regional de arquitectura destinado al proyecto de puesta en valor del histórico Puente Lavalle.

La firma del acuerdo se realizó en la intendencia del edificio municipal “Dr. Raúl Alfonsín”, sobre avenida El Éxodo.

La convocatoria estará dirigida a arquitectos matriculados de la región del NOA (Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy) quienes podrán inscribirse desde el lunes 16 de marzo en sus respectivos colegios profesionales.

Durante el acto, Jorge destacó la importancia del puente para la ciudad: “Es nuestro primer puente y un vínculo urbano clave con el resto del territorio municipal y provincial. Tiene un valor especial por su arquitectura y su relación con el Parque Xibi Xibi, por eso entendimos que debía ponerse en valor”.

El intendente señaló además que el concurso permitirá seleccionar las mejores propuestas para concretar la obra, siguiendo una metodología que el municipio ya aplicó en otros proyectos urbanos.

Por su parte, Cícero celebró la iniciativa y remarcó que el certamen permitirá revalorizar una infraestructura con más de cien años de historia, además de fomentar la participación de profesionales de toda la región.

El concurso busca reunir ideas y proyectos para renovar y jerarquizar el Puente Lavalle, uno de los puntos urbanos más emblemáticos de la capital jujeña.