Izquierda llamó a defenderla democracia en sindicatos

Legisladores provinciales del PTS - Fitu, Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy y Lamia Debbo, a través de un comunicado, se manifestaron sobre la situación planteada en diferentes gremios locales y los problemas generados para los trabajadores.

Para ellos el año comenzó con dos antecedentes "muy negativos" en cuanto a la democracia sindical en la provincia.

En el gremio azucarero Soeail, sostuvieron que su comisión directiva "buscó en la policía y la represión" un apoyo para intentar una asamblea que tenía como fin expulsar a delegados.

Los motivos por los que quieren expulsarlos, se debe a que se oponen a los 300 despidos de la empresa y a una elección de delegados el próximo 5 que dejaría afuera a los opositores y no respeta el estatuto.

A la par en el gremio de educación inicial y primaria, Adep, "la policía se hizo presente a los fines de resguardar a integrantes de un Congreso cuestionado por las bases, dada su vinculación con el fraude electoral en las elecciones de diciembre de 2024".

En ambos casos, sostuvieron que se convalidó un mismo accionar, "la intervención de la fuerza pública lejos de velar por la seguridad, actúa abiertamente en función de los intereses de sectores antidemocráticos" en los sindicatos.

En conjunto, observaron "el accionar de las dependencias laborales de Nación, Provincia y la Justicia, que dejan correr estos atropellos a la democracia sindical".

Calificaron como grave lo sucedido en Ledesma que el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunció contra las expulsiones de delegados, al igual que otros referentes de los DDHH, sindicatos, legisladores y organizaciones sociales diversas.

Para los legisladores del PTS - Fitu la defensa de la democracia sindical es parte de enfrentar la reforma laboral esclavista de Milei "que solicitan los grandes empresarios".

"No se puede esperar nada del Congreso, cuando se trate en febrero hay que exigir el paro activo a la CGT, CTA, rodear el parlamento y movilizarse en todo el país", advirtieron.

Por último, remarcaron que es preciso coordinar "desde ahora la fuerza activa de los trabajadores, estudiantes y artistas, para desplegar durante todo enero una campaña intensa bajo esta perspectiva".

El intento de imponer la llamada Reforma laboral "es algo grave que cambiaría la vida de millones", al proyecto de ley "le dicen modernización" pero entre otras cosas implicaría lo siguiente: Lo que se denomina "banco de horas", significa que el empleador "un día te solicita que trabajes 12 horas y el siguiente 4" y pone "fin a las horas extras". Además las vacaciones son "impuestas por la empresa en función de sus intereses".

De aprobarse el proyecto "prácticamente se prohibirán los paros argumentando la esencialidad de todos los trabajos", asimismo habrá una "prohibición absoluta de realizar asambleas" y para realizarlas "tienen que estar autorizadas por la empresa".

Y los convenios con las conquistas actuales "se caerán si no hay acuerdo entre empresarios y sindicatos, peor aún se podrán hacer otros convenios por empresa", también prevé una "rebaja de los montos indemnizatorios".

La Izquierda está a favor de imponer otra política y llama a los argentinos a ponerse de pie, porque el Gobierno nacional "se muestra fuerte por haber ganado las elecciones con un chantaje y ayuda de Trump. Pero sus políticas no cuentan con el apoyo de la mayoría ni mucho menos", finalizaron diciendo los referentes.