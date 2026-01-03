La Municipalidad de Palpalá informó el cronograma de vacunación antirrábica para la semana del 5 al 9 de enero en el barrio San José. El lunes se cumplirá en el SUM del sector, de 9 a 12 y de 16 a 19; el martes, en el polideportivo ubicado en la esquina de calles Cochinoca y León, de 9 a 12; el miércoles 7, en el tanque de agua, calle Maimará, de 9 a 12; el jueves 8, en calle Maimará esquina Yavi de 9 a 12, y el viernes 9 en el polideportivo de calle La Quiaca y Susques, también en el horario de 9 a 12.

El municipio siderúrgico informó que la actividad se suspenderá por lluvia y continuará en forma correlativa.

Asimismo, se informó que los interesados de otros barrios de Palpalá que quieran vacunar a sus mascotas, se pueden acercar al sector Zoonosis (Centro Cívico), de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

"Esperando a los reyes"

Por otra parte, la Municipalidad de Palpalá invitó a la comunidad a participar del evento "Esperando a los Reyes Magos" que se realizará hoy, en el horario de 17 a 22, en el Paseo de los Artesanos, en el predio de Las Aguas Danzantes.

El programa incluye presentaciones de ballet folclóricos, tinkus, danzas urbanas, pesebres y de un gran número de artesanos palpalañeos, quienes exhibirán sus creaciones en stands destinados a tal fin, según se destacó oficialmente.