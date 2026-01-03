Aumentarán las tarifas en el transporte alternativo

Dos incrementos en las tarifas de los taxis compartidos y de radiollamada del 32 por ciento en total, se registrarán este y el próximo mes en esta capital.

El municipio (Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante) dispuso que el aumento se dividiera en dos tandas de 16 por ciento cada una.

Se decidió que el primer aumento será a partir del 15 de este mes, en las que las tarifas del taxi de radiollamada pasarán a costar: diurna (5 a 22), bajada de bandera 940 pesos, ficha cada 100 metros 94 pesos; nocturna (22 a 5), feriados provinciales, feriados nacionales y domingos, la bajada de bandera tendrá un valor de 1.160 pesos y ficha cada 100 metros 116 pesos.

En tanto que el taxi compartido tendrá una tarifa diurna de 1.200 pesos, una nocturna y para feriados provinciales, nacionales y domingos de 1.500 pesos.

En tanto que desde el 15 de febrero próximo, las tarifas serán las siguientes: taxis de radiollamada, diurna, bajada de bandera 1.070 pesos, ficha cada 100 metros 107 pesos. Tarifa nocturna, feriados provinciales y nacionales y domingos, bajada de bandera 1.360 pesos, y ficha cada 100 metros 136 pesos.

Asimismo, el taxi compartido tendrá una tarifa diurna de 1.400 esos, y una tarifa nocturna, para feriados y domingos de 1.700 pesos.

Nueva fórmula

Cabe señalar que para el cálculo del incremento se tuvieron en cuenta las variaciones del Indice de Precios al Consumidor publicado por el Indec y del valor de los combustibles (en estaciones de servicio de YPF en la jurisdicción municipal), de los cuales salió un promedio del 32 por ciento. La fórmula para determinar este coeficiente también fue decidida por el Ejecutivo y el Legislativo municipal.

Las actuales tarifas, que rigen desde el 1 de diciembre del 2024, son las siguientes: taxis de radiollamada, diurna, bajada de bandera 810 pesos, ficha cada 100 metros 81 pesos; tarifa nocturna, feriados y domingos, bajada de bandera 1.000 pesos, ficha cada 100 metros 100 pesos.

El taxi compartido, diurna 1.000 pesos, nocturna, feriados y domingos 1.250 pesos.

El incremento que se otorgará a partir del 15 de este mes, teniendo en cuenta las tarifas actual y la que regirá desde la citada fecha (diurna de taxis compartidos), será del 20 por ciento.