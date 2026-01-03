Hallaron el cuerpo de un hombre que era buscado

Efectivos de la División Lacustre de la Policía de la provincia, hallaron el cuerpo de un hombre que era intensamente buscado desde el pasado 22 de diciembre, en un sector del dique Los Alisos.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que el martes pasado, los efectivos hallaron el cuerpo de un hombre de 36 años, quien era intensamente buscado por ese lugar, luego de que un testigo haya denunciado la desaparición en el espejo de agua.

Un hombre que se encontraba por las inmediaciones alertó a los efectivos del sistema de emergencia 911 que un hombre se había arrojado al dique y no observaba que salía a la superficie, por lo que de inmediato se solicitó la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos y de la División Lacustre.

Los efectivos trabaron arduamente desde ese día y el martes pasado, lograron dar con el cuerpo, que luego fue reconocido por sus familiares.

Los efectivos identificaron el cuerpo del hombre de 36 años, como Fabio Vásquez, quien era intensamente buscado desde el lunes 22 de diciembre pasado y tras nueve días, hallaron su cuerpo.

Las actuaciones están a cargo de los efectivos de la Seccional 46º del barrio Alto Comedero de la capital jujeña y por disposición del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se inicien las investigación, para tratar de establecer las circunstancias en que la víctima se encontraba en el lugar.