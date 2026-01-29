El Gobierno nacional mantuvo en $ 70.000 el valor del bono adicional para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo para el mes de febrero, lo cual implica una nueva pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

El ingreso adicional no se actualiza desde marzo de 2024 y a la fecha la inflación acumulada se acerca a 180%.

En consecuencia, esta porción del salario para los jubilados de menores ingresos se deprecia mes a mes.

Esta decisión oficial es una de las herramientas que utiliza el gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal.

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42, con un ajuste de 2,84% por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de $ 70.000 el monto total asciende a $ 429.219,42.

La medida del gobierno provoca que quienes cobren por encima de la la mínima tengan un incremento de 2,84% de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3%.

La decisión se formalizó a través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con la normativa, quienes perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado cobrarán la totalidad de los $ 70.000.

Para aquellos que superen dicho haber mínimo, el bono consistirá en una suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono.