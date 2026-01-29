Paseo Sabores y Saberes en Maimará, con Tomás Lipán

El cantor purmamarqueño Tomás Lipán mañana estará en el Paseo Sabores y Saberes, que a las 19 se habilitará en la plaza "9 de Julio" de Maimará, donde estarán emprendedores, artesanos, gastronómicos, productores y otros expositores.

Durante la feria al aire libre se realizará el Certamen de Zamba "La Maimareña", a la vez el espectáculo con Lipán, Los Hermanitos Quiquiza, La Huella Folk y Ser del Tiempo. A la vez Andrés Gutiérrez dictará clases de zamba, y Gustavo Calapeña presentará un cuadro de malambo.

Hoy las actividades serán desde las 19.30 hasta las 23. Se ofrecerá gastronomía, artesanías, tejidos y se sortearán plantas, humus y tierra de monte. Y el taller de elaboración de macetas biodegradables con yerba mate, a cargo de Alberto Castagnolo (emprendimiento Inti Pacha).

Mientras que en el espectáculo folclórico serán protagonistas Corazón a Cuerda, El Chango Villa, Herencia Coplera y otros intérpretes invitados a la feria que congrega numeroso público.