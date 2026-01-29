2.144.901m2 de mejoras edilicias se detectaron

Dentro del Plan de Detección de Mejoras Edilicias, durante el 2025 la Dirección Provincial de Inmuebles incorporó 2.144.901 m2 de mejoras no declaradas.

El relevamiento alcanzó a 34.475 padrones, ubicados en 17 barrios de la capital y distintas localidades del interior de la provincia. Gracias al uso de herramientas tecnológicas, como drones, programas especializados e inspecciones técnicas, se identificaron mejoras realizadas en inmuebles de distintos puntos de la provincia, avanzando en la actualización de las valuaciones fiscales y en la regularización de la situación registral.

Las mejoras que no hayan sido declaradas son incorporadas de oficio, quedando sujetas a multas, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 3.623/1979, como consecuencia de la incorporación automática de las mejoras relevadas permanentemente por la DPI.

Cabe señalar que se consideran mejoras todas las edificaciones construidas en un inmueble y aquellas reformas que incrementen su valor, tales como ampliaciones en planta baja o en niveles superiores, entre otras.

La declaración puede realizarse de manera presencial en el Departamento de Ordenamiento Valuatorio de la DPI, mediante un formulario gratuito, en el que se detallan los metros cuadrados construidos, la antigüedad, los materiales utilizados, entre otros datos, pudiendo adjuntarse fotografías. El trámite también puede realizarse de forma totalmente online a través de la página web inmuebles.jujuy.gob.ar, accediendo al ícono DVM. Allí se encuentra un instructivo breve y solo es necesario registrarse para iniciar el trámite.

Desde Inmuebles se recordó a las y los usuarios la importancia de declarar voluntariamente las mejoras realizadas en su inmueble para evitar la incorporación de oficio y la aplicación de multas. Asimismo, se aclaró que este procedimiento no es igual ni reemplaza la presentación de planos de obra ante la Municipalidad, ya que se trata de trámites totalmente distintos. La declaración voluntaria de mejoras es una gestión gratuita y no implica más requisitos que declarar las construcciones existentes. La actualización fiscal resultante sirve como base para la determinación del Impuesto Inmobiliario de cada año.