Con una dura amenaza, Trump presionó a Irán para que negocie un acuerdo con EE.UU.

A través de una dura amenaza, Donald Trump presionó a Irán para que negocie un acuerdo con Estados Unidos: “El próximo ataque será mucho peor”, expresó.

Desde su perfil de Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que “una enorme armada se dirige a Irán”. “Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, aseguró.

En el mismo comunicado, sostuvo que está “lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez, con rapidez y violencia, si es necesario”.

Tras ello, dijo que espera que Irán se siente pronto en la mesa y “negocie un acuerdo justo y equitativo” sin armas nucleares y que “beneficie a todas las partes”. “¡El tiempo se acaba, es realmente esencial! Como le dije a Irán una vez: ¡Lleguen a un trato! No lo hicieron, y hubo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una destrucción masiva de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No permitan que eso vuelva a suceder“, concluyó.

Este martes, Trump había anunciado el envío de la armada a Irán y aseguró que Teherán estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. "Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar”, dijo al portal de noticias Axios.

El mandatario republicano viene amenazando con atacar el país como represalia a la represión de las masivas protestas de las últimas semanas y que, según el sitio opositor Iran International, causaron 36.500 muertos.

El anuncio sobre las maniobras aéreas estadounidenses se produjo un día después de que el ejército informó que el grupo de ataque del portaviones “USS Abraham Lincoln” había llegado a Medio Oriente, aumentando de forma drástica el poder de fuego en la región.

El ejercicio “demostrará la capacidad de desplegar, dispersar y sostener el poder aéreo de combate” en Medio Oriente, señaló en un comunicado la unidad de la Fuerza Aérea del Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en la zona.

Las protestas en Irán comenzaron a finales de diciembre impulsadas por la difícil situación económica, pero se convirtieron en un movimiento masivo contra la república islámica, con enormes manifestaciones callejeras durante varios días a partir del 8 de enero.

Trump advirtió a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también alentó a los iraníes a tomar el control de instituciones estatales, al señalar que “la ayuda está en camino”. Pero dio marcha atrás y no ordenó ataques a principios de este mes, tras afirmar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones bajo la presión de Washington.

Por otro lado, Irán advirtió que considerará como “hostiles” a países vecinos si se utiliza su territorio para lanzar ataques. Así lo confirmó este martes un alto mando de los Guardianes de la Revolución.

“Los países vecinos son nuestros amigos, pero si su suelo, su espacio aéreo o sus aguas se utilizan contra Irán, serán considerados hostiles”, declaró a la agencia Fars Mohamad Akbarzadeh, un miembro de la cúpula de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, una fuerza de élite de la República Islámica.