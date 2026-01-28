Excluyeron una línea en la licitación del transporte

La comuna capitalina dejó sin efecto la inclusión de la Línea 26, en la Licitación Pública Nacional para la contratación del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el territorio de la ciudad, cuya apertura de propuestas está prevista para el próximo lunes.

La mencionada línea formaba parte del grupo III, de los cinco en total, en los pliegos correspondientes de esa licitación, la cual tenía previsto el recorrido por barrio Gorriti, avenida Hipólito Yrigoyen, ruta provincial 2, Los Alisos, ruta provincial 8, por ruta nacional 9 y Alto Comedero (ida) y la vuelta por las avenidas General Savio, El Exodo, Pueyrredón e Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo a lo que señala el Decreto 0124.26.040, que contiene tal disposición y que ya fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, el recorrido de la citada línea adolece de requisitos, por los cuales el municipio capitalino se encuentra impedido de adjudicar por la falta de legitimación sobre extraña jurisdicción.

A fin de evitar conflictos de competencia jurisdiccional, en su fase provincial regida por la Ley 4.175 y el cuerpo normativo licitatorio municipal, se hizo necesario dejar sin efecto el llamado a licitación sobre el recorrido de la Línea 26 - Capítulo III, con el objetivo de prevenir acciones judiciales y/o amparos administrativos que pudieran obstaculizar el normal desarrollo del proceso licitatorio.

Cabe señalar que tal medida se adoptó cuando todavía no se había vendido ningún pliego para la licitación, de acuerdo a lo que se expresa en el decreto. Por esta decisión, se licitarán 47 líneas en total, contenidas en cinco grupos.