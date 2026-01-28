El Cine Club de Capec regresa con un ciclo de cine francés

Este jueves 29 de enero, el Cine Club del Capec (Centro Andino para la Educación y la Cultura) retoma sus actividades en Tilcara con una propuesta que invita a reflexionar a través del séptimo arte. En esta oportunidad, se dará inicio al ciclo de cine francés "Al margen", una selección de producciones que ponen el foco en historias atravesadas por la exclusión, la identidad y las luchas sociales.

La primera función del ciclo será con la proyección del film "Chocolat", dirigido por Roschdy Zem, una película que rescata la vida del célebre payaso Chocolat, considerado el primer artista negro de circo en alcanzar gran popularidad en Francia. La función tendrá lugar a las 19 horas en la Sala Barbarita Cruz, ubicada en Belgrano 547, con entrada libre y gratuita.

La película narra el ascenso y la posterior caída de Chocolat, un artista que logró revolucionar el espectáculo circense de fines del siglo XIX y conquistar al público parisino gracias a su carisma, entusiasmo y originalidad. Sin embargo, detrás del éxito y la fama, la historia expone las profundas desigualdades, el racismo y las limitaciones sociales de la época, que terminaron marcando su destino.

"Chocolat" no solo reconstruye un capítulo poco conocido de la historia del circo europeo, sino que también invita a una reflexión profunda sobre el lugar del artista, la explotación, la discriminación y los costos personales del reconocimiento público. Con una cuidada puesta en escena y sólidas actuaciones, el film propone una mirada sensible y crítica sobre un personaje que fue admirado en los escenarios, pero marginado fuera de ellos.

Desde el Capec destacaron que el regreso del Cine Club busca seguir generando espacios de encuentro cultural en la Quebrada de Humahuaca, promoviendo el acceso gratuito al cine de calidad y al debate colectivo a partir de obras que abordan temáticas sociales y humanas de fuerte vigencia.

El ciclo "Al margen" continuará durante las próximas semanas con nuevas proyecciones de cine francés, consolidando al Cine Club de Capec como un punto de referencia cultural en Tilcara. La invitación está abierta a toda la comunidad y al público en general, en una propuesta ideal para disfrutar del cine y la reflexión en un espacio compartido.

.

.