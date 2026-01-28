Agrupación carnavalera Los Ahijaditos celebrará su día

La agrupación carnavalera Los Ahijaditos mañana estará de festejo en Tilcara y espera a los ahijaditos/as para celebrar el Jueves de Ahijados, chayando el mojón y bailando hasta la madrugada del viernes.

El presidente Matías Calizaya y el vice Daniel Abalos esperarán a todos los invitados desde las 10.30 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado", donde se saludarán y brindarán por el día. Luego presentarán la banda musical que los acompañará en el carnaval.

A las 11.30 las ahijadas/os se desplazarán por las calles del pueblo dirigiéndose hacia el mojón (ubicado en avenida Costanera), donde proseguirá el festejo chayando el lugar, se bautizará a los nuevos ahijados, y se entregarán recordatorios de la celebración precarnavalera.

Alrededor de las 12.30 todos juntos cantando y bailando se dirigirán hacia el Tinglado Municipal donde compartirán un almuerzo regional, a la vez que se presentarán ballets folclóricos y bandas musicales amenizando el servicio y extendiendo la primera parte del festejo hasta el anochecer.

Y a las 22 comenzará el baile popular con Armando Marcelo, Sonora Imbatible, Willy Campero, La Huella Folk, Agrupación AMK y la 7ma.