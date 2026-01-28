20°
28 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña
Cine Club de Capec
Dirección General de Investigaciones
Barrio Gorriti
Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Santa Fe
LIGA PROFESIONAL
LIGA PROFESIONAL
deporte social
LIGA PROFESIONAL
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1490.00

3884873397
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

Agrupación carnavalera Los Ahijaditos celebrará su día

El festejo precarnavalero y más convocante es en Tilcara.

Miércoles, 28 de enero de 2026 00:00
FELICES | LOS AHIJADITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL EN TILCARA.

La agrupación carnavalera Los Ahijaditos mañana estará de festejo en Tilcara y espera a los ahijaditos/as para celebrar el Jueves de Ahijados, chayando el mojón y bailando hasta la madrugada del viernes.

El presidente Matías Calizaya y el vice Daniel Abalos esperarán a todos los invitados desde las 10.30 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado", donde se saludarán y brindarán por el día. Luego presentarán la banda musical que los acompañará en el carnaval.

A las 11.30 las ahijadas/os se desplazarán por las calles del pueblo dirigiéndose hacia el mojón (ubicado en avenida Costanera), donde proseguirá el festejo chayando el lugar, se bautizará a los nuevos ahijados, y se entregarán recordatorios de la celebración precarnavalera.

Alrededor de las 12.30 todos juntos cantando y bailando se dirigirán hacia el Tinglado Municipal donde compartirán un almuerzo regional, a la vez que se presentarán ballets folclóricos y bandas musicales amenizando el servicio y extendiendo la primera parte del festejo hasta el anochecer.

Y a las 22 comenzará el baile popular con Armando Marcelo, Sonora Imbatible, Willy Campero, La Huella Folk, Agrupación AMK y la 7ma.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD