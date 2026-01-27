21°
Servicio Meteorológico Nacional

Siguen vigentes alertas amarillas por tormentas

La advertencia es para esta tarde, y para mañana por la tarde y noche.

Martes, 27 de enero de 2026 00:00
MAPA DEL SMN | RIGE PARA HOY Y MAÑANA ALERTA A MARILLA POR TORMENTAS.

Las intensas lluvias siguen siendo parte del pronóstico para gran parte del territorio provincial. Tal es así que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renueva a diario sus advertencias de alerta amarilla por tormentas.

El sistema de alerta temprana advierte, para la tarde de hoy, nivel amarillo en las siguientes zonas: las cordilleras de Cochinoca, de Rinconada, de Santa Catalina y de Susques.

También: Puna de Cochinoca, de Humahuaca, de Rinconada, de Santa Catalina, de Tilcara, de Tumbaya y Yavi.

Y El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.

Para mañana el área de influencia cubre la totalidad del territorio provincial. Cabe recordar que las estimaciones del servicio meteorológico se van actualizando en el transcurso del día por lo que se insta a la comunidad a mantenerse informado. Y con mayor responsabilidad aún si se planifican actividades al aire libre o viajes en vehículos.

Respecto a la significancia del nivel amarillo, la entidad oficial advierte que el área sería afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ocasional caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que inclu‑yen a la cordillerana, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Resulta de gran valor mantenerse informado dado que por las condiciones climáticas adversas muchos caminos y pasos fronterizos son bloqueados dejando a cientos de personas varadas y desprovistas de los elementos necesarios para permanecer por tiempo indeterminado como ocurrió recientemente en el Paso de Jama cuando se restringió el ingreso al país.

