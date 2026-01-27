Reabrió Jama tras gestiones diplomáticas y reclamos

Luego de varios días de incertidumbre generados por el cierre del Paso de Jama, finalmente este lunes se reanudó la circulación, tras una decisión adoptada por el gobierno chileno en el marco de una alerta meteorológica de nivel amarillo por posibles tormentas eléctricas. La medida había dejado extensas filas de camiones y a miles de turistas varados a ambos lados de la frontera, con un impacto humanitario y logístico que motivó intensas gestiones diplomáticas.

La apertura se extendió hasta ayer a las 20, y desde la Agencia Provincial del Corredor Bioceánico de Capricornio se destacó el trabajo articulado realizado ante autoridades consulares, diplomáticas y de Cancillería, con la expectativa de que la operatividad se sostenga y se eviten nuevas interrupciones. Así lo expresó el secretario ejecutivo del organismo, Alejandro Marenco, quien cuestionó los fundamentos de la decisión adoptada por Chile.

EN PLENA RUTA | FOTOGRAFÍA DEL LADO CHILENO DEL PASO DE JAMA, APORTADAS AL SECRETARIO.

"No había ninguna situación compleja, no entendemos por qué fue la decisión de Chile. Fíjese que se logra trabajar recién ahora, cerca del mediodía, cuando a la mañana habían dicho temprano que no, después a media mañana liberan y era supuestamente hasta las 12. La presión diplomática del Gobierno de Jujuy y de Paraguay logró por lo menos destrabar hasta ahora, pero así todo hay algunas dificultades", explicó Marenco poco después del mediodía del lunes.

La situación de incertidumbre se arrastra desde el jueves pasado, cuando se anunció el cierre preventivo del paso fronterizo. Desde entonces, se sucedieron reclamos formales para priorizar el aspecto humanitario ante la gran cantidad de personas varadas, muchas de ellas sin acceso adecuado a servicios básicos.

"Hemos logrado, a través del director de Límites y Fronteras de Cancillería Argentina, el doctor Santiago Villalba; del embajador argentino en Chile, Jorge Faurie; del cónsul argentino en Antofagasta, Sebastián Bertuzzi; y del gobierno de Jujuy, mediante el Ministerio de Gobierno y la Agencia, requerir constantemente que se atienda, primero, lo humanitario", afirmó.

Marenco sostuvo que se planteó de manera firme que, dadas las condiciones existentes y la evidencia aportada mediante registros fotográficos y filmaciones, no era necesario llegar a una medida extrema como el cierre total del paso ante un simple alerta. "Si nosotros tuviéramos ese mismo criterio, Jujuy y el norte del país vivimos en alerta meteorológica en esta época y no debería circular nadie", explicó.

Sostuvo que si bien inicialmente se logró destrabar la apertura hasta las 20, desde Chile se había anticipado que a las 15 se emitiría un nuevo reporte para evaluar la continuidad. Por ello, desde el Gobierno de Jujuy y el Estado nacional se ofreció apoyo logístico, incluso la posibilidad de implementar sistemas de postas, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada.

"La gente es más vulnerable estando en lugares que no tienen capacidad ni servicios básicos. Se ven desbordados los servicios y lógicamente se generan potenciales hechos de inseguridad ciudadana, porque muchas personas terminan durmiendo dentro de sus vehículos en cualquier punto de localidades de Chile, ya que no pueden seguir alojándose en hoteles o departamentos", advirtió.

En ese sentido, consideró que una apertura regular y monitoreada reduce los riesgos reales de siniestros, al tiempo que descomprime la tensión social y económica. "La gente quiere llegar como sea a su casa y el que vive del transporte necesita llegar con su carga a destino. Eso también perjudica a Chile, porque se genera un efecto dominó: los puertos después se ven colapsados ante tantos vehículos de carga que van a dejar o traer productos del comercio internacional", afirmó.

Marenco destacó que en Jama se logró que los vehículos particulares descendieran hacia la ciudad o regresaran, quedando en la zona principalmente el transporte de carga. Precisó que en ese punto había más de cien camiones, mientras que del lado chileno, en San Pedro de Atacama, Calama y otras localidades de la región de Antofagasta, permanecían miles de ciudadanos de distintas nacionalidades y transportes de diversas banderas.

Recordó que Pullman Bus y La Veloz del Norte pasaron de tres servicios semanales a dos servicios diarios por empresa, con un promedio estimado de 200 personas por día, a lo que se suman tours provenientes de Brasil y Paraguay, y una gran cantidad de vehículos particulares. "Estamos hablando de miles de personas que estuvieron sin posibilidad de acceder siquiera a lo básico, como sanitarios", afirmó.

Explicó que en Jama y Susques muchas personas optaron por descender o regresar al advertir que la situación no tenía una solución inmediata, y recomendó a quienes tengan previsto viajar que se informen previamente sobre el estado del paso y las condiciones de circulación.

RUTA 27 CH AYER

Solicitan refuerzos para la frontera

Marenco destacó que han trabajado con los otros estados subnacionales de Paraguay y de Brasil para descomprimir esta situación. También valoró el refuerzo de personal dispuesto por Gendarmería, Aduana y Migraciones del lado argentino, lo que permitió agilizar los trámites de ingreso y egreso.

Sucede que el secretario, Alejandro Marenco, elevó notas formales a distintas autoridades nacionales y diplomáticas para solicitar gestiones urgentes ante la República de Chile para reforzar la operatividad del Paso Integrado Binacional Jama. Las dirigió al cónsul argentino en Antofagasta, Sebastián Gonzalo Bertuzzi; al director de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago Villalba, y al embajador argentino en Chile, Jorge Faurie. Expuso la situación generada por el cierre de la ruta 27 CH, que conecta San Pedro de Atacama con el paso internacional, lo que provocó que miles de argentinos y de otras nacionalidades permanezcan varados por cuatro días a ambos lados de la frontera.

Solicitó también que se evalúe el refuerzo de las dotaciones de personal de los organismos chilenos con presencia en Jama y la posible ampliación del horario de atención, tendientes a agilizar los trámites de ingreso y egreso y reducir los perjuicios para las personas afectadas.

Sobre el argumento climático esgrimido por Chile, Marenco reconoció que en San Pedro de Atacama hubo lluvias intensas el viernes por la tarde, con anegamientos, lo que incrementó la vulnerabilidad de quienes estaban detenidos allí. Sin embargo, sostuvo que los reportes y registros aportados por las logísticas internacionales, que cuentan con telefonía satelital, "desmentían absolutamente todo" en cuanto a la gravedad generalizada de las condiciones en la ruta 27 CH.